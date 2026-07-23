Мадьяр не станет усиливать личную охрану после инцидента с плевком

Краткий пересказ от РИА ИИ
- Прохожий плюнул на пиджак премьер-министра Венгрии Петера Мадьяра во время его прогулки по Западному вокзалу в Будапеште.
- Петер Мадьяр заявил, что не станет усиливать личную охрану и хочет оставаться человеком среди людей.
МОСКВА, 23 июл - РИА Новости. Премьер-министр Венгрии Петер Мадьяр заявил, что не станет усиливать личную охрану после того, как прохожий плюнул ему на пиджак.
"Я и дальше не буду просить предоставить мне усиленную охрану. Я бы хотел оставаться человеком среди людей", - написал Мадьяр на своей странице в социальной сети Facebook*.
В среду во время прогулки по Западному вокзалу в Будапеште с венгерским министром транспорта и инвестиций Давидом Витези перед объявлением о плане развития железных дорог Мадьяра окликнул прохожий, после чего из-за спины плюнул ему на пиджак.
Венгерский эксперт по безопасности Петер Тарьяни отметил, что инцидент свидетельствует об ошибке охраны Мадьяра.
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