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Мадьяр не станет усиливать личную охрану после инцидента с плевком - РИА Новости, 23.07.2026
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13:40 23.07.2026
Мадьяр не станет усиливать личную охрану после инцидента с плевком

Мадьяр заявил, что не станет усиливать личную охрану после инцидента с плевком

© AP Photo / Marius BurgelmanПремьер-министр Венгрии Петер Мадьяр
Премьер-министр Венгрии Петер Мадьяр - РИА Новости, 1920, 23.07.2026
© AP Photo / Marius Burgelman
Премьер-министр Венгрии Петер Мадьяр. Архивное фото
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Краткий пересказ от РИА ИИ
  • Прохожий плюнул на пиджак премьер-министра Венгрии Петера Мадьяра во время его прогулки по Западному вокзалу в Будапеште.
  • Петер Мадьяр заявил, что не станет усиливать личную охрану и хочет оставаться человеком среди людей.
МОСКВА, 23 июл - РИА Новости. Премьер-министр Венгрии Петер Мадьяр заявил, что не станет усиливать личную охрану после того, как прохожий плюнул ему на пиджак.
"Я и дальше не буду просить предоставить мне усиленную охрану. Я бы хотел оставаться человеком среди людей", - написал Мадьяр на своей странице в социальной сети Facebook*.
В среду во время прогулки по Западному вокзалу в Будапеште с венгерским министром транспорта и инвестиций Давидом Витези перед объявлением о плане развития железных дорог Мадьяра окликнул прохожий, после чего из-за спины плюнул ему на пиджак.
Венгерский эксперт по безопасности Петер Тарьяни отметил, что инцидент свидетельствует об ошибке охраны Мадьяра.
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