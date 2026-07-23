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Полина Лурье рассказала, почему налоговая заблокировала ее счета - РИА Новости, 23.07.2026
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13:56 23.07.2026
Полина Лурье рассказала, почему налоговая заблокировала ее счета

Лурье рассказала, что блокировка ее счетов связана со сменой места регистрации

© РИА Новости / Евгений Биятов | Перейти в медиабанкПолина Лурье
Полина Лурье - РИА Новости, 1920, 23.07.2026
© РИА Новости / Евгений Биятов
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Полина Лурье . Архивное фото
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Краткий пересказ от РИА ИИ
  • Счета Полины Лурье были временно заблокированы из-за непредоставления налоговой декларации в установленный срок.
  • Блокировка счетов произошла из-за технической ошибки, связанной с изменением места регистрации Лурье и неактуальностью данных о налоговом органе.
  • На 23 июля счета Лурье разблокированы после актуализации данных и повторной подачи декларации.
МОСКВА, 23 июл - РИА Новости. Полина Лурье, купившая квартиру у певицы Ларисы Долиной, сообщила РИА Новости, что блокировка ее счетов была связана с изменением места регистрации и сменой контролирующего налогового органа.
Ранее РИА Новости сообщало, что налоговая приостановила операции по счетам Лурье из-за непредоставления налоговой декларации в течение 20 дней по истечении установленного срока.
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"Информация о временной блокировке моих счетов соответствует действительности. При этом хочу подчеркнуть, что основанием для нее стала техническая и учетная ситуация, связанная с изменением места моей регистрации и актуализацией данных о налоговом органе", - сказала Лурье.
По ее словам, в конце 2025 года она зарегистрировалась в квартире в Хамовническом районе, однако в личном кабинете на сайте налоговой по-прежнему отражались данные старого налогового органа. "В связи с этим декларация в установленный срок была направлена по почте по реквизитам отражающегося налогового органа", - добавила Лурье.
По ее мнению, декларация не была принята из-за неактуальности указанных данных - это и стало основанием для блокировки счетов. "При этом сам налог был уплачен своевременно. После актуализации данных о регистрации декларация была подана повторно, и на сегодняшний день счета разблокированы", - сказала она.
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Согласно данным в распоряжении РИА Новости, на 23 июля счета Лурье разблокированы.
Лурье в 2024 году купила квартиру Долиной в центре Москвы. Затем певица заявила, что стала жертвой мошенников, которые заставили ее продать недвижимость и отдать деньги им.
Певица оспорила сделку по продаже квартиры, после чего начались длительные судебные споры, которые дошли до Верховного суда - он в декабре 2025 года оставил право собственности за Лурье. Долина, по определению суда, стала жертвой преступления.
Сейчас в Лефортовском суде Москвы рассматривается иск певицы к обманувшим ее мошенникам. Балашихинский городской суд в ноябре 2025 года признал право Долиной на удовлетворение исковых требований о возмещении вреда в размере 176 миллионов 141 тысячи рублей.
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