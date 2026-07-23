Полина Лурье рассказала, почему налоговая заблокировала ее счета

Краткий пересказ от РИА ИИ Счета Полины Лурье были временно заблокированы из-за непредоставления налоговой декларации в установленный срок.

Блокировка счетов произошла из-за технической ошибки, связанной с изменением места регистрации Лурье и неактуальностью данных о налоговом органе.

На 23 июля счета Лурье разблокированы после актуализации данных и повторной подачи декларации.

МОСКВА, 23 июл - РИА Новости. Полина Лурье, купившая квартиру у певицы Ларисы Долиной, сообщила РИА Новости, что блокировка ее счетов была связана с изменением места регистрации и сменой контролирующего налогового органа.

Ранее РИА Новости сообщало, что налоговая приостановила операции по счетам Лурье из-за непредоставления налоговой декларации в течение 20 дней по истечении установленного срока.

"Информация о временной блокировке моих счетов соответствует действительности. При этом хочу подчеркнуть, что основанием для нее стала техническая и учетная ситуация, связанная с изменением места моей регистрации и актуализацией данных о налоговом органе", - сказала Лурье.

По ее словам, в конце 2025 года она зарегистрировалась в квартире в Хамовническом районе, однако в личном кабинете на сайте налоговой по-прежнему отражались данные старого налогового органа. "В связи с этим декларация в установленный срок была направлена по почте по реквизитам отражающегося налогового органа", - добавила Лурье.

По ее мнению, декларация не была принята из-за неактуальности указанных данных - это и стало основанием для блокировки счетов. "При этом сам налог был уплачен своевременно. После актуализации данных о регистрации декларация была подана повторно, и на сегодняшний день счета разблокированы", - сказала она.

Согласно данным в распоряжении РИА Новости, на 23 июля счета Лурье разблокированы.

Лурье в 2024 году купила квартиру Долиной в центре Москвы. Затем певица заявила, что стала жертвой мошенников, которые заставили ее продать недвижимость и отдать деньги им.

Певица оспорила сделку по продаже квартиры, после чего начались длительные судебные споры, которые дошли до Верховного суда - он в декабре 2025 года оставил право собственности за Лурье. Долина, по определению суда, стала жертвой преступления.