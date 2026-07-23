Лукашенко произвел кадровые назначения в структуре КГБ

Краткий пересказ от РИА ИИ Президент Белоруссии Александр Лукашенко произвел кадровые назначения в структуре комитета государственной безопасности.

Акцент сделан на усилении координирующей роли государственного секретариата Совета безопасности и госсекретаря.

Лукашенко подчеркнул, что организационные и кадровые вопросы должны касаться госсекретаря и госсекретариата, в то время как специфические вопросы внешней разведки и агентуры остаются в компетенции президента.

МИНСК, 23 июл - РИА Новости. Президент Белоруссии Александр Лукашенко произвел кадровые назначения в структуре комитета государственной безопасности, сообщило агентство Президент Белоруссии Александр Лукашенко произвел кадровые назначения в структуре комитета государственной безопасности, сообщило агентство Белта

"Президент Беларуси Александр Лукашенко произвел кадровые назначения в структуре комитета государственной безопасности. Актуализированы и конкретизированы задачи по деятельности ведомства", - говорится в сообщении агентства. Отмечается, что глава государства сделал особый акцент на усилении координирующей роли государственного секретариата Совета безопасности и лично госсекретаря.

"Хочу, чтобы вы понимали, что роль государственного секретаря и госсекретариата будет усилена", - цитирует агентство президента.

При этом он заметил, что есть детали и нюансы работы КГБ, которые докладываются только президенту.

"Внешняя разведка, агентура, резидентура и прочее. Это только президент должен знать. Это не должно распространяться, растекаться и так далее. Есть специфические вопросы, по которым докладывается информация и получается согласие или одобрение, или какой-то замысел, какая-то программа", - сказал глава государства.

Однако, по его словам, организационные, кадровые вопросы должны касаться и госсекретаря, и госсекретариата.