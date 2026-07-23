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Лукашенко произвел кадровые назначения в структуре КГБ - РИА Новости, 23.07.2026
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15:55 23.07.2026
Лукашенко произвел кадровые назначения в структуре КГБ

Лукашенко произвел кадровые назначения в структуре КГБ Белоруссии

© РИА Новости / Владимир Астапкович | Перейти в медиабанкПрезидент Белоруссии Александр Лукашенко
Президент Белоруссии Александр Лукашенко - РИА Новости, 1920, 23.07.2026
© РИА Новости / Владимир Астапкович
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Президент Белоруссии Александр Лукашенко. Архивное фото
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Краткий пересказ от РИА ИИ
  • Президент Белоруссии Александр Лукашенко произвел кадровые назначения в структуре комитета государственной безопасности.
  • Акцент сделан на усилении координирующей роли государственного секретариата Совета безопасности и госсекретаря.
  • Лукашенко подчеркнул, что организационные и кадровые вопросы должны касаться госсекретаря и госсекретариата, в то время как специфические вопросы внешней разведки и агентуры остаются в компетенции президента.
МИНСК, 23 июл - РИА Новости. Президент Белоруссии Александр Лукашенко произвел кадровые назначения в структуре комитета государственной безопасности, сообщило агентство Белта.
"Президент Беларуси Александр Лукашенко произвел кадровые назначения в структуре комитета государственной безопасности. Актуализированы и конкретизированы задачи по деятельности ведомства", - говорится в сообщении агентства. Отмечается, что глава государства сделал особый акцент на усилении координирующей роли государственного секретариата Совета безопасности и лично госсекретаря.
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"Хочу, чтобы вы понимали, что роль государственного секретаря и госсекретариата будет усилена", - цитирует агентство президента.
При этом он заметил, что есть детали и нюансы работы КГБ, которые докладываются только президенту.
"Внешняя разведка, агентура, резидентура и прочее. Это только президент должен знать. Это не должно распространяться, растекаться и так далее. Есть специфические вопросы, по которым докладывается информация и получается согласие или одобрение, или какой-то замысел, какая-то программа", - сказал глава государства.
Однако, по его словам, организационные, кадровые вопросы должны касаться и госсекретаря, и госсекретариата.
"Так, как правительство министерствами занимается, так госсекретариат должен заниматься всеми силовыми подразделениями. И докладывать президенту", - пояснил Лукашенко.
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