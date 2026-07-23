Лукашенко призвал жителей городов помочь убрать урожай

Краткий пересказ от РИА ИИ Президент Белоруссии Александр Лукашенко заявил, что необходимо убрать сформировавшийся на полях страны урожай в специфических погодных условиях.

Аграриям должны помочь в этом "и горожане, и все, кто только может".

Президент подчеркнул важность соблюдения технологической дисциплины в агропромышленном комплексе.

МИНСК, 23 июл – РИА Новости. Президент Белоруссии Александр Лукашенко заявил, что необходимо в специфических погодных условиях убрать сформировавшийся на полях страны урожай, и в этом аграриям должны помочь "и горожане, и все, кто только может".

"Урожай стоит в полях прекрасный - его надо выхватить. Не просто убрать – выхватить. Нужна соответствующая тактика. Надо, чтобы крестьянам помогли и горожане, и все, кто только может", - приводит в четверг слова президента агентство Белта.

Глава государства обратил внимание, что в Белоруссии складываются довольно специфические погодные условия, и рассчитывать, что погода поменяется кардинально, не следует. "Надеяться на то, что нас перестанет заливать (прекратятся дожди – ред.), не стоит. Но все равно, согласитесь, что это лучше, чем 43-45 градусов. Вся Европа изнывает от жары", - сказал он.