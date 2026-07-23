Лукашенко призвал жителей городов помочь убрать урожай

Краткий пересказ от РИА ИИ
- Президент Белоруссии Александр Лукашенко заявил, что необходимо убрать сформировавшийся на полях страны урожай в специфических погодных условиях.
- Аграриям должны помочь в этом "и горожане, и все, кто только может".
- Президент подчеркнул важность соблюдения технологической дисциплины в агропромышленном комплексе.
МИНСК, 23 июл – РИА Новости. Президент Белоруссии Александр Лукашенко заявил, что необходимо в специфических погодных условиях убрать сформировавшийся на полях страны урожай, и в этом аграриям должны помочь "и горожане, и все, кто только может".
"Урожай стоит в полях прекрасный - его надо выхватить. Не просто убрать – выхватить. Нужна соответствующая тактика. Надо, чтобы крестьянам помогли и горожане, и все, кто только может", - приводит в четверг слова президента агентство Белта.
Глава государства обратил внимание, что в Белоруссии складываются довольно специфические погодные условия, и рассчитывать, что погода поменяется кардинально, не следует. "Надеяться на то, что нас перестанет заливать (прекратятся дожди – ред.), не стоит. Но все равно, согласитесь, что это лучше, чем 43-45 градусов. Вся Европа изнывает от жары", - сказал он.
Президент подчеркнул, что необходимо соблюдать в АПК технологическую дисциплину. "Еще раз - дисциплина и дисциплина, но не палочная. Дисциплина прежде всего технологическая. Положено в эти сроки посеять - надо посеять. Положено убрать - надо убрать. Это не мы диктуем от себя, такие технологии сегодня", - сказал президент.