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Лукашенко призвал жителей городов помочь убрать урожай - РИА Новости, 23.07.2026
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15:43 23.07.2026 (обновлено: 15:48 23.07.2026)
Лукашенко призвал жителей городов помочь убрать урожай

Лукашенко призвал белорусских горожан помочь убрать урожай

© РИА Новости / Пресс-служба президента Белоруссии | Перейти в медиабанкПрезидент Белоруссии Александр Лукашенко
Президент Белоруссии Александр Лукашенко - РИА Новости, 1920, 23.07.2026
© РИА Новости / Пресс-служба президента Белоруссии
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Президент Белоруссии Александр Лукашенко. Архивное фото
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Краткий пересказ от РИА ИИ
  • Президент Белоруссии Александр Лукашенко заявил, что необходимо убрать сформировавшийся на полях страны урожай в специфических погодных условиях.
  • Аграриям должны помочь в этом "и горожане, и все, кто только может".
  • Президент подчеркнул важность соблюдения технологической дисциплины в агропромышленном комплексе.
МИНСК, 23 июл – РИА Новости. Президент Белоруссии Александр Лукашенко заявил, что необходимо в специфических погодных условиях убрать сформировавшийся на полях страны урожай, и в этом аграриям должны помочь "и горожане, и все, кто только может".
"Урожай стоит в полях прекрасный - его надо выхватить. Не просто убрать – выхватить. Нужна соответствующая тактика. Надо, чтобы крестьянам помогли и горожане, и все, кто только может", - приводит в четверг слова президента агентство Белта.
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Глава государства обратил внимание, что в Белоруссии складываются довольно специфические погодные условия, и рассчитывать, что погода поменяется кардинально, не следует. "Надеяться на то, что нас перестанет заливать (прекратятся дожди – ред.), не стоит. Но все равно, согласитесь, что это лучше, чем 43-45 градусов. Вся Европа изнывает от жары", - сказал он.
Президент подчеркнул, что необходимо соблюдать в АПК технологическую дисциплину. "Еще раз - дисциплина и дисциплина, но не палочная. Дисциплина прежде всего технологическая. Положено в эти сроки посеять - надо посеять. Положено убрать - надо убрать. Это не мы диктуем от себя, такие технологии сегодня", - сказал президент.
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БелоруссияЕвропаАлександр Лукашенко
 
 
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