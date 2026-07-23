Житель ЛНР признался, что передавал Украине данные о личном составе МВД

МОСКВА, 23 июл - РИА Новости. Один из задержанных по подозрению в госизмене жителей ЛНР признался, что передавал спецслужбам Украины данные о личном составе МВД в Луганске, получая за это деньги на банковскую карту, следует из видео, опубликованного ФСБ России.