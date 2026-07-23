Житель ЛНР признался, что передавал Украине данные о личном составе МВД

Краткий пересказ от РИА ИИ
- ФСБ России сообщила о задержании трех жителей ЛНР по подозрению в госизмене.
- Один из задержанных признался, что передавал спецслужбам Украины данные о личном составе МВД в Луганске.
- Задержанный получал деньги на банковскую карту за передачу информации.
МОСКВА, 23 июл - РИА Новости. Один из задержанных по подозрению в госизмене жителей ЛНР признался, что передавал спецслужбам Украины данные о личном составе МВД в Луганске, получая за это деньги на банковскую карту, следует из видео, опубликованного ФСБ России.
Ранее ведомство сообщило о задержании трех жителей ЛНР, которые независимо друг от друга по заданию украинских спецслужб собирали и передавали сведения военного характера и о социально-политической обстановке в регионе, а также о сотрудниках территориальных органов исполнительной власти.
"Уже будучи в Луганске, со мной при помощи мессенджеров связался сотрудник разведки Украины и предложил сотрудничать с ними. В 2023 году я поступил на службу в МВД по Луганской Народной Республике и по заданию сотрудника разведки Украины передал информацию о деятельности данного министерства, а также о личном составе, который проходит службу в данном министерстве", - сказал задержанный мужчина.
По его словам, деньги ему перечислял сотрудник разведслужбы Украины на банковскую карту "в среднем где-то один раз в один-полтора месяца".