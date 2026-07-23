Задержанный житель ЛНР признался в работе на украинские спецслужбы

"Сотрудники украинских спецслужб для того, чтобы беспрепятственно пересекать КПП, предложили, чтобы я оказывал им помощь. Рассказывал, что творится в городе Луганске и об ополчении , вооружении, которое здесь находится. Мне на телефон позвонили неизвестные. Они предложили мне передать, сначала это было с небольшой услуги, то есть сколько человек работает, какой состав, дальше нужно было передать штатное расписание, количество грузов... сведения о лицах... сведения общего характера", - сказал задержанный на видео ФСБ.