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Задержанный житель ЛНР признался в работе на украинские спецслужбы - РИА Новости, 23.07.2026
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09:09 23.07.2026 (обновлено: 09:16 23.07.2026)
Задержанный житель ЛНР признался в работе на украинские спецслужбы

Задержанный житель ЛНР согласился передавать Киеву данные о вооружениях

© РИА Новости / Дмитрий Макеев | Перейти в медиабанкБойцы спецназа ФСБ
Бойцы спецназа ФСБ - РИА Новости, 1920, 23.07.2026
© РИА Новости / Дмитрий Макеев
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Краткий пересказ от РИА ИИ
  • Житель ЛНР признался на видео от ФСБ, что согласился передавать спецслужбам Украины данные о вооружении и ополчении в Луганске.
  • ФСБ сообщила о задержании трех жителей ЛНР по подозрению в госизмене за сбор и передачу военных данных украинским спецслужбам.
МОСКВА, 23 июл - РИА Новости. Задержанный житель Луганской Народной Республики признался на видео от ФСБ России, что согласился передавать спецслужбам Украины данные о вооружении и ополчении в Луганске.
ФСБ в четверг сообщила о задержании трех жителей ЛНР по подозрению в госизмене за сбор и передачу военных данных украинским спецслужбам.
"Сотрудники украинских спецслужб для того, чтобы беспрепятственно пересекать КПП, предложили, чтобы я оказывал им помощь. Рассказывал, что творится в городе Луганске и об ополчении , вооружении, которое здесь находится. Мне на телефон позвонили неизвестные. Они предложили мне передать, сначала это было с небольшой услуги, то есть сколько человек работает, какой состав, дальше нужно было передать штатное расписание, количество грузов... сведения о лицах... сведения общего характера", - сказал задержанный на видео ФСБ.
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