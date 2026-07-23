Краткий пересказ от РИА ИИ Министр иностранных дел РФ Сергей Лавров прибыл с визитом в Киргизию для участия в совещании глав МИД стран ШОС.

На совещании планируется обсуждение актуальных вопросов международной и региональной повестки, а также проведение двусторонних встреч Лаврова.

ЧОЛПОН-АТА, 23 июл - РИА Новости. Министр иностранных дел РФ Сергей Лавров прибыл с визитом в Киргизию, где в пятницу примет участие в совещании глав МИД стран Шанхайской организации сотрудничества (ШОС), передает корреспондент РИА Новости.

Ожидается, что министры обсудят актуальные вопросы международной и региональной повестки дня, в том числе положение дел на пространстве ШОС , обеспечение безопасности и стабильности, устойчивого роста в Евразии

Планируется, что на полях мероприятия Лавров проведет ряд двусторонних встреч.

В Киргизию российский министр прилетел с Филиппин, где он принимал участие в мероприятиях по линии АСЕАН, а также провел переговоры с госсекретарем США Марко Рубио.