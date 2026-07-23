Краткий пересказ от РИА ИИ
- Министр иностранных дел РФ Сергей Лавров прибыл с визитом в Киргизию для участия в совещании глав МИД стран ШОС.
- На совещании планируется обсуждение актуальных вопросов международной и региональной повестки, а также проведение двусторонних встреч Лаврова.
ЧОЛПОН-АТА, 23 июл - РИА Новости. Министр иностранных дел РФ Сергей Лавров прибыл с визитом в Киргизию, где в пятницу примет участие в совещании глав МИД стран Шанхайской организации сотрудничества (ШОС), передает корреспондент РИА Новости.
Планируется, что на полях мероприятия Лавров проведет ряд двусторонних встреч.
В Киргизию российский министр прилетел с Филиппин, где он принимал участие в мероприятиях по линии АСЕАН, а также провел переговоры с госсекретарем США Марко Рубио.
ШОС - международная организация, основанная в 2001 году. В нее входят Белоруссия, Индия, Иран, Казахстан, Киргизия, Китай, Пакистан, Россия, Таджикистан и Узбекистан. Страны-партнеры: Азербайджан, Армения, Афганистан, Бахрейн, Египет, Камбоджа, Катар, Кувейт, Мальдивы, Монголия, Мьянма, Непал, Объединенные Арабские Эмираты, Саудовская Аравия, Турция, Лаос и Шри-Ланка.
Лавров примет участие в заседании СМИД ШОС
15 июля, 16:09