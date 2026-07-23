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Лавров прибыл с визитом в Киргизию - РИА Новости, 23.07.2026
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18:14 23.07.2026
Лавров прибыл с визитом в Киргизию

Сергей Лавров прибыл с визитом в Киргизию

© РИА Новости / Юрий Кочетков | Перейти в медиабанкМинистр иностранных дел России Сергей Лавров
Министр иностранных дел России Сергей Лавров - РИА Новости, 1920, 23.07.2026
© РИА Новости / Юрий Кочетков
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Министр иностранных дел России Сергей Лавров. Архивное фото
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Краткий пересказ от РИА ИИ
  • Министр иностранных дел РФ Сергей Лавров прибыл с визитом в Киргизию для участия в совещании глав МИД стран ШОС.
  • На совещании планируется обсуждение актуальных вопросов международной и региональной повестки, а также проведение двусторонних встреч Лаврова.
ЧОЛПОН-АТА, 23 июл - РИА Новости. Министр иностранных дел РФ Сергей Лавров прибыл с визитом в Киргизию, где в пятницу примет участие в совещании глав МИД стран Шанхайской организации сотрудничества (ШОС), передает корреспондент РИА Новости.
Ожидается, что министры обсудят актуальные вопросы международной и региональной повестки дня, в том числе положение дел на пространстве ШОС, обеспечение безопасности и стабильности, устойчивого роста в Евразии.
Планируется, что на полях мероприятия Лавров проведет ряд двусторонних встреч.
В Киргизию российский министр прилетел с Филиппин, где он принимал участие в мероприятиях по линии АСЕАН, а также провел переговоры с госсекретарем США Марко Рубио.
ШОС - международная организация, основанная в 2001 году. В нее входят Белоруссия, Индия, Иран, Казахстан, Киргизия, Китай, Пакистан, Россия, Таджикистан и Узбекистан. Страны-партнеры: Азербайджан, Армения, Афганистан, Бахрейн, Египет, Камбоджа, Катар, Кувейт, Мальдивы, Монголия, Мьянма, Непал, Объединенные Арабские Эмираты, Саудовская Аравия, Турция, Лаос и Шри-Ланка.
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