Лавров подтвердил готовность к дипломатическому урегулированию на Украине

МОСКВА, 23 июл - РИА Новости. Министр иностранных дел РФ Сергей Лавров на встрече с госсекретарем США Марко Рубио подтвердил готовность России к политико-дипломатическому урегулированию конфликта на Украине, сообщили в российском МИД.