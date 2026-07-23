Лавров подтвердил готовность к дипломатическому урегулированию на Украине

Краткий пересказ от РИА ИИ
- Министр иностранных дел РФ Сергей Лавров подтвердил готовность России к политико-дипломатическому урегулированию конфликта на Украине.
- Встреча Сергея Лаврова и Марко Рубио прошла в Маниле на полях мероприятий по линии АСЕАН.
МОСКВА, 23 июл - РИА Новости. Министр иностранных дел РФ Сергей Лавров на встрече с госсекретарем США Марко Рубио подтвердил готовность России к политико-дипломатическому урегулированию конфликта на Украине, сообщили в российском МИД.
"Сергей Лавров вновь подтвердил готовность российской стороны к политико-дипломатическому урегулированию конфликта и приверженность тем предложениям, которые были выдвинуты американской стороной на встрече президентов Владимира Путина и Дональда Трампа в Анкоридже и на которые российский лидер дал согласие", - говорится в сообщении ведомства.
Лавров и Рубио провели встречу в Маниле на полях мероприятий по линии АСЕАН.