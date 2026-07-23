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Лавров подтвердил готовность к дипломатическому урегулированию на Украине - РИА Новости, 23.07.2026
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08:48 23.07.2026 (обновлено: 08:55 23.07.2026)
Лавров подтвердил готовность к дипломатическому урегулированию на Украине

Лавров на встрече с Рубио подтвердил готовность к урегулированию на Украине

© РИА Новости / Сергей Гунеев | Перейти в медиабанкСергей Лавров
Сергей Лавров - РИА Новости, 1920, 23.07.2026
© РИА Новости / Сергей Гунеев
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Сергей Лавров. Архивное фото
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Краткий пересказ от РИА ИИ
  • Министр иностранных дел РФ Сергей Лавров подтвердил готовность России к политико-дипломатическому урегулированию конфликта на Украине.
  • Встреча Сергея Лаврова и Марко Рубио прошла в Маниле на полях мероприятий по линии АСЕАН.
МОСКВА, 23 июл - РИА Новости. Министр иностранных дел РФ Сергей Лавров на встрече с госсекретарем США Марко Рубио подтвердил готовность России к политико-дипломатическому урегулированию конфликта на Украине, сообщили в российском МИД.
"Сергей Лавров вновь подтвердил готовность российской стороны к политико-дипломатическому урегулированию конфликта и приверженность тем предложениям, которые были выдвинуты американской стороной на встрече президентов Владимира Путина и Дональда Трампа в Анкоридже и на которые российский лидер дал согласие", - говорится в сообщении ведомства.
Лавров и Рубио провели встречу в Маниле на полях мероприятий по линии АСЕАН.
Переговоры Лаврова и Рубио в Маниле - РИА Новости, 1920, 23.07.2026
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