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Лавров рассказал Рубио о положении дел на линии фронта на Украине - РИА Новости, 23.07.2026
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08:45 23.07.2026 (обновлено: 08:56 23.07.2026)
Лавров рассказал Рубио о положении дел на линии фронта на Украине

Лавров рассказал Рубио о реальном положении дел на линии фронта на Украине

© РИА Новости / Пресс-служба МИД РФ | Перейти в медиабанкМинистр иностранных дел РФ Сергей Лавров
Министр иностранных дел РФ Сергей Лавров - РИА Новости, 1920, 23.07.2026
© РИА Новости / Пресс-служба МИД РФ
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Министр иностранных дел РФ Сергей Лавров. Архивное фото
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Краткий пересказ от РИА ИИ
  • Лавров встретился с Рубио.
  • Лавров довел до американского коллеги информацию о реальном положении дел на линии боевого соприкосновения и акцентировал внимание на недопустимости дальнейшей поддержки киевского режима вооружениями.
МОСКВА, 23 июл - РИА Новости. Министр иностранных дел России Сергей Лавров в ходе встречи с госсекретарем США Марко Рубио рассказал о реальном положении дел на линии боевого соприкосновения на Украине, заявили в МИД РФ.
"При обсуждении украинской проблематики Сергей Лавров довел до американского коллеги информацию о реальном положении дел на линии боевого соприкосновения и акцентировал недопустимость дальнейшей накачки киевского режима вооружениями и в целом дестабилизирующей политики европейских стран, до сих пор стремящихся нанести России "стратегическое поражение", - говорится в комментарии по итогам встречи.
Интерактивная карта спецоперации Вооруженных сил России на Украине
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22 июня 2022, 17:18
 
Специальная военная операция на УкраинеВ миреУкраинаРоссияСергей ЛавровМарко РубиоСША
 
 
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