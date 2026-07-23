Лавров рассказал Рубио о положении дел на линии фронта на Украине

Краткий пересказ от РИА ИИ
- Лавров встретился с Рубио.
- Лавров довел до американского коллеги информацию о реальном положении дел на линии боевого соприкосновения и акцентировал внимание на недопустимости дальнейшей поддержки киевского режима вооружениями.
МОСКВА, 23 июл - РИА Новости. Министр иностранных дел России Сергей Лавров в ходе встречи с госсекретарем США Марко Рубио рассказал о реальном положении дел на линии боевого соприкосновения на Украине, заявили в МИД РФ.
"При обсуждении украинской проблематики Сергей Лавров довел до американского коллеги информацию о реальном положении дел на линии боевого соприкосновения и акцентировал недопустимость дальнейшей накачки киевского режима вооружениями и в целом дестабилизирующей политики европейских стран, до сих пор стремящихся нанести России "стратегическое поражение", - говорится в комментарии по итогам встречи.
Интерактивная карта спецоперации Вооруженных сил России на Украине
22 июня 2022, 17:18