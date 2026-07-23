Краткий пересказ от РИА ИИ
- Министр культуры Латвии Наурис Пунтулис заявлял, что русскоязычное содержание должно исчезнуть из латышских СМИ.
- Кабинет министров Латвии поддержал поправки в закон, запрещающие импорт ряда товаров из России и Белоруссии, включая игрушки, одежду, обувь и книги.
- Советник президента России Елена Ямпольская заявила, что политика Латвии по борьбе с русским языком обречена на провал.
МОСКВА, 23 июл - РИА Новости. Политика Латвии по борьбе с русским языком обречена на провал, заявила советник президента РФ Елена Ямпольская.
"Совершенно очевидно, что страна - я имею в виду Латвию - где Пушкина, Чехова и Достоевского, по их же собственному признанию, знают гораздо больше и гораздо лучше, чем национальных деятелей культуры и литературы, конечно, эта политика обречена на провал", - сказала Ямпольская журналистам, комментируя политику Латвии по борьбе с русским языком.
Единственным государственным языком в Латвии после распада СССР является латышский. Зампредседателя Совета безопасности РФ Дмитрий Медведев, выступая 24 июня на XIV Петербургском международном юридическом форуме, заявил, что латвийские власти проводят насильственную дерусификацию в языковой и образовательной сфере.
В июне латвийская общественная медиарганизация (LSM) сообщала, что Пунтулис вынес распоряжение о прекращении использования русского языка в публичном пространстве подведомственным министерству культуры учреждениями. Согласно документу требования необходимо выполнить до 30 июля.