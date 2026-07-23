"Совершенно очевидно, что страна - я имею в виду Латвию - где Пушкина, Чехова и Достоевского, по их же собственному признанию, знают гораздо больше и гораздо лучше, чем национальных деятелей культуры и литературы, конечно, эта политика обречена на провал", - сказала Ямпольская журналистам, комментируя политику Латвии по борьбе с русским языком.