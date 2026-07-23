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Ямпольская прокомментировала политику Латвии по борьбе с русским языком - РИА Новости, 23.07.2026
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13:49 23.07.2026 (обновлено: 14:04 23.07.2026)
Ямпольская прокомментировала политику Латвии по борьбе с русским языком

Ямпольская: политика Латвии по борьбе с русским языком обречена на провал

© РИА Новости / Григорий Сысоев | Перейти в медиабанкЕлена Ямпольская
Елена Ямпольская - РИА Новости, 1920, 23.07.2026
© РИА Новости / Григорий Сысоев
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Елена Ямпольская . Архивное фото
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Краткий пересказ от РИА ИИ
  • Министр культуры Латвии Наурис Пунтулис заявлял, что русскоязычное содержание должно исчезнуть из латышских СМИ.
  • Кабинет министров Латвии поддержал поправки в закон, запрещающие импорт ряда товаров из России и Белоруссии, включая игрушки, одежду, обувь и книги.
  • Советник президента России Елена Ямпольская заявила, что политика Латвии по борьбе с русским языком обречена на провал.
МОСКВА, 23 июл - РИА Новости. Политика Латвии по борьбе с русским языком обречена на провал, заявила советник президента РФ Елена Ямпольская.
Ранее министр культуры Латвии Наурис Пунтулис заявлял, что русскоязычное содержание должно исчезнуть из латышских СМИ. Кабинет министров Латвии также ранее поддержал поправки в закон, предусматривающие запрет на импорт ряда товаров из России и Белоруссии, в том числе игрушек, одежды, обуви и книг.
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"Совершенно очевидно, что страна - я имею в виду Латвию - где Пушкина, Чехова и Достоевского, по их же собственному признанию, знают гораздо больше и гораздо лучше, чем национальных деятелей культуры и литературы, конечно, эта политика обречена на провал", - сказала Ямпольская журналистам, комментируя политику Латвии по борьбе с русским языком.
Единственным государственным языком в Латвии после распада СССР является латышский. Зампредседателя Совета безопасности РФ Дмитрий Медведев, выступая 24 июня на XIV Петербургском международном юридическом форуме, заявил, что латвийские власти проводят насильственную дерусификацию в языковой и образовательной сфере.
В июне латвийская общественная медиарганизация (LSM) сообщала, что Пунтулис вынес распоряжение о прекращении использования русского языка в публичном пространстве подведомственным министерству культуры учреждениями. Согласно документу требования необходимо выполнить до 30 июля.
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