Латвия запретила импорт книг, игрушек, спорттоваров и одежды из России

МОСКВА, 23 июл - РИА Новости. Парламент Латвии в срочном порядке принял запрет на импорт книг, газет, игрушек, видеоигр, спорттоваров, одежды и обуви из России и Белоруссии, сообщила в четверг пресс-служба сейма.

Запрет, устанавливаемый до 1 июля 2027 года, будет распространяться и на импорт российских и белорусских товаров из третьих стран.