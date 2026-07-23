Латвия запретила импорт книг, игрушек, спорттоваров и одежды из России

Краткий пересказ от РИА ИИ
- Парламент Латвии в срочном порядке принял запрет на импорт ряда товаров из России и Белоруссии.
- Запрет, который будет действовать до 1 июля 2027 года, также распространяется на импорт указанных товаров из третьих стран.
МОСКВА, 23 июл - РИА Новости. Парламент Латвии в срочном порядке принял запрет на импорт книг, газет, игрушек, видеоигр, спорттоваров, одежды и обуви из России и Белоруссии, сообщила в четверг пресс-служба сейма.
Отмечается, что парламент на заседании в четверг в срочном порядке принял поправки к закону, которые устанавливают "национальный запрет на импорт таких промышленных товаров, как книги, газеты, видеоигры, спортивные товары, игрушки, одежда и обувь" из России и Белоруссии.
Запрет, устанавливаемый до 1 июля 2027 года, будет распространяться и на импорт российских и белорусских товаров из третьих стран.