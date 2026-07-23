В Курской области пять человек пострадали в результате атак ВСУ за сутки

Краткий пересказ от РИА ИИ В результате атак ВСУ по территории Курской области за сутки пострадали пять человек.

Всем пострадавшим оказана первая помощь, их госпитализируют в Курск, погибших нет.

КУРСК, 23 июл - РИА Новости. Пять человек получили ранения и травмы в результате атак ВСУ по территории Курской области в течение суток, их госпитализируют, сообщил губернатор региона Александр Хинштейн.

Он добавил, что также в селе Толпино Кореневского района ранена 60-летняя женщина.

"В селе Пушкарное из-за сброса с дрона пострадали 19-летняя и 20-летняя девушки: у них закрытые черепно-мозговые травмы, сотрясение головного мозга, слепые осколочные ранения", - уточнил глава региона.

По словам Хинштейна, всем пострадавшим оказана первая помощь, их госпитализируют в Курск.