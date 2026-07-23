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В Курской области пять человек пострадали в результате атак ВСУ за сутки - РИА Новости, 23.07.2026
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10:11 23.07.2026 (обновлено: 10:12 23.07.2026)
В Курской области пять человек пострадали в результате атак ВСУ за сутки

Хинштейн: пять человек за сутки пострадали при атаках ВСУ на Курскую область

© РИА Новости / Наталья Селиверстова | Перейти в медиабанкАвтомобиль скорой помощи
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Краткий пересказ от РИА ИИ
  • В результате атак ВСУ по территории Курской области за сутки пострадали пять человек.
  • Всем пострадавшим оказана первая помощь, их госпитализируют в Курск, погибших нет.
КУРСК, 23 июл - РИА Новости. Пять человек получили ранения и травмы в результате атак ВСУ по территории Курской области в течение суток, их госпитализируют, сообщил губернатор региона Александр Хинштейн.
"Пострадали пять человек. В деревне Воронок Рыльского района ранена 50-летняя женщина, у нее осколочное ранение. В слободе Белой Беловского района пострадал 28-летний мужчина", - написал Хинштейн в своем канале на платформе "Макс".
Он добавил, что также в селе Толпино Кореневского района ранена 60-летняя женщина.
"В селе Пушкарное из-за сброса с дрона пострадали 19-летняя и 20-летняя девушки: у них закрытые черепно-мозговые травмы, сотрясение головного мозга, слепые осколочные ранения", - уточнил глава региона.
По словам Хинштейна, всем пострадавшим оказана первая помощь, их госпитализируют в Курск.
"Погибших нет", - добавил он.
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Специальная военная операция на УкраинеПроисшествияКурская областьРыльский районБеловский районАлександр ХинштейнВооруженные силы Украины
 
 
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