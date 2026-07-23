Кулеба предрек украинцам очень непростые времена

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"Впереди очень непростые времена с точки зрения бытовой жизни, у нас с вами война, но..., кроме периода начала 2022 года, ты приходил в супермаркет и все было, и цены были более-менее. А теперь начнутся перебои, потому что будет выбиваться и топиться все", - сказал Кулеба в видео, опубликованном в его YouTube-канале.