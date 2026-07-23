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Кулеба предрек украинцам очень непростые времена - РИА Новости, 23.07.2026
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14:23 23.07.2026
Кулеба предрек украинцам очень непростые времена

Кулеба заявил, что Украину ждут перебои в обеспечении населения товарами

© AP Photo / Andrew KravchenkoБывший министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба
Бывший министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба - РИА Новости, 1920, 23.07.2026
© AP Photo / Andrew Kravchenko
Бывший министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба. Архивное фото
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Краткий пересказ от РИА ИИ
  • Бывший министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба заявил, что страну ждут очень непростые времена с точки зрения бытовых вопросов и перебои в обеспечении населения товарами.
  • В мае Кулеба призвал граждан Украины готовиться к разрушениям в Киеве.
МОСКВА, 23 июл – РИА Новости. Бывший министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба заявил, что страну ждут очень непростые времена с точки зрения бытовых вопросов и перебои в обеспечении населения товарами.
«

"Впереди очень непростые времена с точки зрения бытовой жизни, у нас с вами война, но..., кроме периода начала 2022 года, ты приходил в супермаркет и все было, и цены были более-менее. А теперь начнутся перебои, потому что будет выбиваться и топиться все", - сказал Кулеба в видео, опубликованном в его YouTube-канале.

В мае Кулеба призвал граждан Украины готовиться к разрушениям в Киеве.
Дмитрий Кулеба - РИА Новости, 1920, 26.05.2026
Кулеба призвал украинцев беречь "кукуху" и готовиться к разрушениям в Киеве
26 мая, 11:06
 
Специальная военная операция на УкраинеВ миреУкраинаКиевДмитрий Кулеба
 
 
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