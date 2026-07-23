Кулеба предрек украинцам очень непростые времена

Краткий пересказ от РИА ИИ
- Бывший министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба заявил, что страну ждут очень непростые времена с точки зрения бытовых вопросов и перебои в обеспечении населения товарами.
- В мае Кулеба призвал граждан Украины готовиться к разрушениям в Киеве.
МОСКВА, 23 июл – РИА Новости. Бывший министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба заявил, что страну ждут очень непростые времена с точки зрения бытовых вопросов и перебои в обеспечении населения товарами.
«
"Впереди очень непростые времена с точки зрения бытовой жизни, у нас с вами война, но..., кроме периода начала 2022 года, ты приходил в супермаркет и все было, и цены были более-менее. А теперь начнутся перебои, потому что будет выбиваться и топиться все", - сказал Кулеба в видео, опубликованном в его YouTube-канале.