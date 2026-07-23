В Крыму ввели компенсации за поврежденные из-за атак ВСУ машины

СИМФЕРОПОЛЬ, 23 июл - РИА Новости. Компенсации за поврежденные из-за атак ВСУ машины введены в Крыму, говорится в указе главы республики.

В частности, при повреждении машины компенсация составляет до 500 тысяч рублей, утрате - до двух миллионов рублей.