В Крыму ввели компенсации за поврежденные из-за атак ВСУ машины

Краткий пересказ от РИА ИИ
- В Крыму ввели компенсации за поврежденные или утраченные из-за атак ВСУ автомобили.
- Размер компенсации составляет до 500 тысяч рублей при повреждении автомобиля и до двух миллионов рублей при утрате, выплата предоставляется однократно и является мерой социальной поддержки.
СИМФЕРОПОЛЬ, 23 июл - РИА Новости. Компенсации за поврежденные из-за атак ВСУ машины введены в Крыму, говорится в указе главы республики.
В частности, при повреждении машины компенсация составляет до 500 тысяч рублей, утрате - до двух миллионов рублей.
"Единовременная денежная выплата является мерой социальной поддержки и предоставляется однократно", - говорится в указе.
Срок действия указа определен до 31 декабря текущего года.
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