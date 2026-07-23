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В Крыму ввели компенсации за поврежденные из-за атак ВСУ машины - РИА Новости, 23.07.2026
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13:37 23.07.2026
В Крыму ввели компенсации за поврежденные из-за атак ВСУ машины

В Крыму владельцам поврежденных из-за ВСУ машин выплатят компенсации

© РИА Новости / Мария МарикянСгоревший автомобиль
Сгоревший автомобиль - РИА Новости, 1920, 23.07.2026
© РИА Новости / Мария Марикян
Сгоревший автомобиль. Архивное фото
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Краткий пересказ от РИА ИИ
  • В Крыму ввели компенсации за поврежденные или утраченные из-за атак ВСУ автомобили.
  • Размер компенсации составляет до 500 тысяч рублей при повреждении автомобиля и до двух миллионов рублей при утрате, выплата предоставляется однократно и является мерой социальной поддержки.
СИМФЕРОПОЛЬ, 23 июл - РИА Новости. Компенсации за поврежденные из-за атак ВСУ машины введены в Крыму, говорится в указе главы республики.
"Установить единовременную денежную выплату гражданам, автотранспортные средства которых повреждены или утрачены в результате агрессии Украины на территории еспублики Крым, в зависимости от размера причиненного ущерба", - говорится в указе, опубликованном на сайте правительства Крыма.
В частности, при повреждении машины компенсация составляет до 500 тысяч рублей, утрате - до двух миллионов рублей.
"Единовременная денежная выплата является мерой социальной поддержки и предоставляется однократно", - говорится в указе.
Срок действия указа определен до 31 декабря текущего года.
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