В Крыму из-за атаки ВСУ погибли два человека

Краткий пересказ от РИА ИИ
- Число погибших в результате атаки ВСУ на Крым выросло до двух.
- Еще один человек получил ранения.
СИМФЕРОПОЛЬ, 23 июл — РИА Новости. Число погибших из-за атаки ВСУ на Крым выросло до двух, сообщил глава республики Сергей Аксенов.
"По уточненной информации оперативных служб, в результате ночного вражеского удара по Крыму, к сожалению, есть новые жертвы: еще один человек погиб и один получил ранения", — написал он на платформе "Макс".
Ранее было известно об одном погибшем и четырех раненых, среди которых двое детей.
Аксенов принес соболезнования родным и близким погибшего, пожелал скорейшего выздоровления пострадавшему. Всем обязательно окажут помощь, заверил он.
По информации Минобороны, минувшей ночью над территорией России уничтожили 223 украинских беспилотника.
В отличие от ВСУ российские войска поражают исключительно военные объекты и предприятия ВПК противника. При нанесении ударов бойцы используют высокоточное оружие и дроны, способные уничтожить любую цель как в Киеве, так и на всей украинской территории.
Интерактивная карта спецоперации Вооруженных сил России на Украине
22 июня 2022, 17:18