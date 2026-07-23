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В Крыму из-за атаки ВСУ погибли два человека - РИА Новости, 23.07.2026
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10:51 23.07.2026 (обновлено: 17:34 23.07.2026)
В Крыму из-за атаки ВСУ погибли два человека

Число погибших при атаке ВСУ в Крыму увеличилось до двух

© РИА Новости / Наталья Селиверстова | Перейти в медиабанкАвтомобиль скорой помощи
Автомобиль скорой помощи - РИА Новости, 1920, 23.07.2026
© РИА Новости / Наталья Селиверстова
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Краткий пересказ от РИА ИИ
  • Число погибших в результате атаки ВСУ на Крым выросло до двух.
  • Еще один человек получил ранения.
СИМФЕРОПОЛЬ, 23 июл — РИА Новости. Число погибших из-за атаки ВСУ на Крым выросло до двух, сообщил глава республики Сергей Аксенов.
"По уточненной информации оперативных служб, в результате ночного вражеского удара по Крыму, к сожалению, есть новые жертвы: еще один человек погиб и один получил ранения", — написал он на платформе "Макс".
Ранее было известно об одном погибшем и четырех раненых, среди которых двое детей.
Аксенов принес соболезнования родным и близким погибшего, пожелал скорейшего выздоровления пострадавшему. Всем обязательно окажут помощь, заверил он.
По информации Минобороны, минувшей ночью над территорией России уничтожили 223 украинских беспилотника.
В отличие от ВСУ российские войска поражают исключительно военные объекты и предприятия ВПК противника. При нанесении ударов бойцы используют высокоточное оружие и дроны, способные уничтожить любую цель как в Киеве, так и на всей украинской территории.
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22 июня 2022, 17:18
 
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