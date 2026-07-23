Дмитриев предсказал тяжелый энергетический кризис в ЕС

«

"Как я предсказал год назад уязвимость Ормузского пролива, теперь я полагаю, что будет серьезный энергетический кризис в ЕС, так как цены как на нефть, так и на газ резко взлетят, а европейцы пострадают из-за того, что их бюрократы ведут борьбу с российскими энергоресурсами за счет европейцев и их благосостояния", - написал он в соцсети X.