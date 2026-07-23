Дмитриев предсказал тяжелый энергетический кризис в ЕС

Краткий пересказ от РИА ИИ
- Глава РФПИ Кирилл Дмитриев предсказал тяжелый энергетический кризис в Евросоюзе.
- Дмитриев считает, что кризис случится из-за резкого взлета цен на нефть и газ, а также борьбы европейских бюрократов с российскими энергоресурсами.
МОСКВА, 23 июл - РИА Новости. Глава Российского фонда прямых инвестиций (РФПИ), спецпредставитель президента РФ по инвестиционно-экономическому сотрудничеству с зарубежными странами Кирилл Дмитриев предсказал тяжелый энергетический кризис в Евросоюзе.
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"Как я предсказал год назад уязвимость Ормузского пролива, теперь я полагаю, что будет серьезный энергетический кризис в ЕС, так как цены как на нефть, так и на газ резко взлетят, а европейцы пострадают из-за того, что их бюрократы ведут борьбу с российскими энергоресурсами за счет европейцев и их благосостояния", - написал он в соцсети X.
В июне 2025 года Дмитриев написал в той же соцсети о последствиях возможного перекрытия Ормузского пролива, отметив, что никто не застрахован от мирового энергетического шока.
Ранее в четверг цена барреля нефти марки Brent поднялась выше 101 доллара впервые с 22 мая.