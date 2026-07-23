Рейтинг@Mail.ru
Дмитриев предсказал тяжелый энергетический кризис в ЕС - РИА Новости, 23.07.2026
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
21:43 23.07.2026
Дмитриев предсказал тяжелый энергетический кризис в ЕС

Глава РФПИ Дмитриев предсказал тяжелый энергетический кризис в Евросоюзе

© РИА Новости / Евгений Биятов | Перейти в медиабанкГенеральный директор Российского фонда прямых инвестиций Кирилл Дмитриев
Генеральный директор Российского фонда прямых инвестиций Кирилл Дмитриев - РИА Новости, 1920, 23.07.2026
© РИА Новости / Евгений Биятов
Перейти в медиабанк
Генеральный директор Российского фонда прямых инвестиций Кирилл Дмитриев. Архивное фото
Читать ria.ru в
ДзенМАКСTelegram
Краткий пересказ от РИА ИИ
  • Глава РФПИ Кирилл Дмитриев предсказал тяжелый энергетический кризис в Евросоюзе.
  • Дмитриев считает, что кризис случится из-за резкого взлета цен на нефть и газ, а также борьбы европейских бюрократов с российскими энергоресурсами.
МОСКВА, 23 июл - РИА Новости. Глава Российского фонда прямых инвестиций (РФПИ), спецпредставитель президента РФ по инвестиционно-экономическому сотрудничеству с зарубежными странами Кирилл Дмитриев предсказал тяжелый энергетический кризис в Евросоюзе.
«

"Как я предсказал год назад уязвимость Ормузского пролива, теперь я полагаю, что будет серьезный энергетический кризис в ЕС, так как цены как на нефть, так и на газ резко взлетят, а европейцы пострадают из-за того, что их бюрократы ведут борьбу с российскими энергоресурсами за счет европейцев и их благосостояния", - написал он в соцсети X.

В июне 2025 года Дмитриев написал в той же соцсети о последствиях возможного перекрытия Ормузского пролива, отметив, что никто не застрахован от мирового энергетического шока.
Ранее в четверг цена барреля нефти марки Brent поднялась выше 101 доллара впервые с 22 мая.
Кирилл Дмитриев - РИА Новости, 1920, 03.05.2026
Мир приближается к крупнейшему энергокризису в истории, считает Дмитриев
3 мая, 03:13
 
ЭкономикаОрмузский проливРоссияКирилл ДмитриевРоссийский фонд прямых инвестицийЕвросоюзBrentВоенная операция США и Израиля против Ирана
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Полезное
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2026 МИА «Россия сегодня»
Вакансии
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы воспользуйтесь формой обратной связи
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала