В Кремле надеются на приезд американских переговорщиков в Москву

МОСКВА, 23 июл - РИА Новости. В Кремле рассчитывают, что американские переговорщики смогут приехать в Москву и продолжить очное общение по урегулированию конфликта на Украине, заявил журналистам пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.

Министр иностранных дел России Сергей Лавров и госсекретарь США Марко Рубио в четверг утром провели встречу в Маниле. Лавров подтвердил готовность России к политико-дипломатическому урегулированию конфликта на Украине, а также указал на недопустимость дальнейшей накачки киевского режима вооружением. Стороны договорились продолжать контакты по линии внешнеполитических ведомств, сообщили в МИД РФ.