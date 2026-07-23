В Кремле заявили о праве Ирана и Саудовской Аравии на мирный атом

Краткий пересказ от РИА ИИ
- Министерство энергетики США заявило о подписании с Саудовской Аравией соглашения о сотрудничестве в области мирного атома.
- Дмитрий Песков заявил, что право на развитие мирного атома должно быть у Ирана, Саудовской Аравии и других стран.
МОСКВА, 23 июл - РИА Новости. Право на развитие мирного атома должно быть и у Ирана, и у Саудовской Аравии и у других стран, заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.
Ранее министерство энергетики США заявило о подписании с Саудовской Аравии соглашения о сотрудничестве в области мирного атома. После подписания соглашение направляется на рассмотрение в конгресс США.
"Также всем хорошо известна наша позиция относительно права любого государства на мирный атом, на мирную атомную энергию. И это право должно быть и у Ирана, это право должно быть у Саудовской Аравии и у других государств", - сказал Песков журналистам.