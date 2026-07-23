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В Кремле заявили о праве Ирана и Саудовской Аравии на мирный атом - РИА Новости, 23.07.2026
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12:33 23.07.2026
В Кремле заявили о праве Ирана и Саудовской Аравии на мирный атом

Песков заявил о праве Ирана и Саудовской Аравии на развитие мирного атома

© РИА Новости / Сергей Бобылев | Перейти в медиабанкБашни московского Кремля
Башни московского Кремля - РИА Новости, 1920, 23.07.2026
© РИА Новости / Сергей Бобылев
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Краткий пересказ от РИА ИИ
  • Министерство энергетики США заявило о подписании с Саудовской Аравией соглашения о сотрудничестве в области мирного атома.
  • Дмитрий Песков заявил, что право на развитие мирного атома должно быть у Ирана, Саудовской Аравии и других стран.
МОСКВА, 23 июл - РИА Новости. Право на развитие мирного атома должно быть и у Ирана, и у Саудовской Аравии и у других стран, заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.
Ранее министерство энергетики США заявило о подписании с Саудовской Аравии соглашения о сотрудничестве в области мирного атома. После подписания соглашение направляется на рассмотрение в конгресс США.
"Также всем хорошо известна наша позиция относительно права любого государства на мирный атом, на мирную атомную энергию. И это право должно быть и у Ирана, это право должно быть у Саудовской Аравии и у других государств", - сказал Песков журналистам.
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В миреСаудовская АравияИранСШАДмитрий Песков
 
 
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