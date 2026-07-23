Краткий пересказ от РИА ИИ
- Российского поэта и прозаика Дмитрия Кравченко внесли в базу данных украинского сайта "Миротворец".
- "Миротворец" обвиняет Кравченко в пропаганде и незаконном пересечении границы Украины.
МОСКВА, 23 июл - РИА Новости. Российского поэта и прозаика Дмитрия Кравченко внесли в базу данных скандально известного украинского сайта "Миротворец", выяснило РИА Новости, ознакомившись с данными ресурса.
Персональные данные Кравченко были опубликованы на сайте в четверг. "Миротворец" обвиняет его в пропаганде и незаконном пересечении границы Украины.
Украинский сайт "Миротворец" известен скандальными публикациями, в которых он обнародует данные журналистов, ополченцев из ДНР и ЛНР и других граждан, называя их "изменниками родины". На "Миротворце" не раз публиковались личные данные несовершеннолетних. В базу данных сайта также внесены сведения о ряде российских деятелей культуры и других граждан из разных стран.