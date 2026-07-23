Глава Минтруда рассказал об уровне бедности в России

Краткий пересказ от РИА ИИ
- Уровень бедности в России составляет 6,7%, сообщил министр труда и социальной защиты Антон Котяков.
- По его словам, достижение такого показателя стало результатом внедрения единого пособия.
МОСКВА, 23 июл - РИА Новости. Уровень бедности в России составляет 6,7%, сообщил министр труда и социальной защиты РФ Антон Котяков.
"Результаты внедрения единого пособия с значительной суммой финансирования позволило сегодня значительно снизить уровень бедности в нашей стране. И действительно - 6,7%, которые мы сегодня видим, это как раз тот результат, который напрямую, напрямую характеризует введение данной меры поддержки", - сказал Котяков.
Начальное значение "границы бедности" устанавливается на уровне последнего расчетного значения прожиточного минимума на основе потребительской корзины.