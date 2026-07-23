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Глава Минтруда рассказал об уровне бедности в России - РИА Новости, 23.07.2026
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10:11 23.07.2026 (обновлено: 10:51 23.07.2026)
Глава Минтруда рассказал об уровне бедности в России

Котяков: уровень бедности в России составляет 6,7%

© РИА Новости / Александр Кряжев | Перейти в медиабанкАнтон Котяков
Антон Котяков - РИА Новости, 1920, 23.07.2026
© РИА Новости / Александр Кряжев
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Антон Котяков. Архивное фото
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Краткий пересказ от РИА ИИ
  • Уровень бедности в России составляет 6,7%, сообщил министр труда и социальной защиты Антон Котяков.
  • По его словам, достижение такого показателя стало результатом внедрения единого пособия.
МОСКВА, 23 июл - РИА Новости. Уровень бедности в России составляет 6,7%, сообщил министр труда и социальной защиты РФ Антон Котяков.
Итоговое в восьмом созыве заседание комитета Госдумы по труду, социальной политике и делам ветеранов проходит в Москве в четверг.
"Результаты внедрения единого пособия с значительной суммой финансирования позволило сегодня значительно снизить уровень бедности в нашей стране. И действительно - 6,7%, которые мы сегодня видим, это как раз тот результат, который напрямую, напрямую характеризует введение данной меры поддержки", - сказал Котяков.
Начальное значение "границы бедности" устанавливается на уровне последнего расчетного значения прожиточного минимума на основе потребительской корзины.
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