Под Калининградом спасли косулю, провалившуюся в колодец

По информации ведомства, в четверг от очевидцев поступило сообщение о том, что в поселке Совхозное косуля провалилась в колодец. Когда спасатели прибыли на место, оказалось, что три колодца были соединены между собой, а в одном из них произошло обрушение бетонной плиты, из-за чего животное и оказалось в ловушке.