Рейтинг@Mail.ru
Под Калининградом спасли косулю, провалившуюся в колодец - РИА Новости, 23.07.2026
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
Шапка супертега Хорошие новости - РИА Новости, 1920, 06.11.2019
Хорошие новости
 
21:24 23.07.2026
Под Калининградом спасли косулю, провалившуюся в колодец

Сотрудники МЧС под Калининградом спасли провалившуюся в колодец косулю

Читать ria.ru в
ДзенМАКСTelegram
Краткий пересказ от РИА ИИ
  • В поселке Совхозное Багратионовского округа под Калининградом косуля провалилась в колодец.
  • Сотрудники МЧС спасли животное, вытащив его из воды.
  • Косуля не получила повреждений и была отпущена на свободу.
КАЛИНИНГРАД, 23 июл - РИА Новости. Сотрудники МЧС в Багратионовском округе под Калининградом спасли косулю, провалившуюся в колодец, сообщает пресс-служба регионального ГУМЧС.
По информации ведомства, в четверг от очевидцев поступило сообщение о том, что в поселке Совхозное косуля провалилась в колодец. Когда спасатели прибыли на место, оказалось, что три колодца были соединены между собой, а в одном из них произошло обрушение бетонной плиты, из-за чего животное и оказалось в ловушке.
«

"Косуля находилась в воде. Пожарные установили в колодец лестницу-палку, закрепились спасательной веревкой и спустились вниз. Один из сотрудников МЧС России поднял обессилевшее животное из воды, после чего косулю благополучно вывели на поверхность", - говорится в сообщении регионального главка МЧС на платформе "Макс".

Отмечается, что животное не получило повреждений, ветеринарная помощь ему не потребовалась. После спасения косулю отпустили. На месте работали три сотрудника МЧС России и одна единица техники.
В Красноярском крае спасли запрыгнувшую через окно в квартиру косулю - РИА Новости, 1920, 18.03.2026
В Красноярском крае косуля выбила окно и запрыгнула в квартиру к пенсионеру
18 марта, 14:38
 
Хорошие новостиПроисшествияРоссияКалининградМЧС России (Министерство РФ по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Полезное
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2026 МИА «Россия сегодня»
Вакансии
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы воспользуйтесь формой обратной связи
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала