Краткий пересказ от РИА ИИ
- В поселке Совхозное Багратионовского округа под Калининградом косуля провалилась в колодец.
- Сотрудники МЧС спасли животное, вытащив его из воды.
- Косуля не получила повреждений и была отпущена на свободу.
КАЛИНИНГРАД, 23 июл - РИА Новости. Сотрудники МЧС в Багратионовском округе под Калининградом спасли косулю, провалившуюся в колодец, сообщает пресс-служба регионального ГУМЧС.
По информации ведомства, в четверг от очевидцев поступило сообщение о том, что в поселке Совхозное косуля провалилась в колодец. Когда спасатели прибыли на место, оказалось, что три колодца были соединены между собой, а в одном из них произошло обрушение бетонной плиты, из-за чего животное и оказалось в ловушке.
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"Косуля находилась в воде. Пожарные установили в колодец лестницу-палку, закрепились спасательной веревкой и спустились вниз. Один из сотрудников МЧС России поднял обессилевшее животное из воды, после чего косулю благополучно вывели на поверхность", - говорится в сообщении регионального главка МЧС на платформе "Макс".
Отмечается, что животное не получило повреждений, ветеринарная помощь ему не потребовалась. После спасения косулю отпустили. На месте работали три сотрудника МЧС России и одна единица техники.