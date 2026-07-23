В Британии устроили истерику из-за маневра корабля ВМФ России

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"Нам следовало бы иметь там настоящий военный корабль, вооружение которого значительно превосходило бы оснащение "Неустрашимого". К сожалению, у нас таких нет: даже те немногие пригодные к эксплуатации фрегаты и эсминцы, что у нас есть, в большинстве своем не оснащены противокорабельными ракетами", — пожаловался обозреватель издания.