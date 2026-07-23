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В Британии устроили истерику из-за маневра корабля ВМФ России - РИА Новости, 23.07.2026
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10:11 23.07.2026
В Британии устроили истерику из-за маневра корабля ВМФ России

Telegraph: HMS Tyne не смог бы оказать сопротивление "Неустрашимому"

© РИА Новости / Игорь Зарембо | Перейти в медиабанкСторожевой корабль "Неустрашимый"
Сторожевой корабль Неустрашимый - РИА Новости, 1920, 23.07.2026
© РИА Новости / Игорь Зарембо
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Сторожевой корабль "Неустрашимый". Архивное фото
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Краткий пересказ от РИА ИИ
  • Британский патрульный корабль HMS Tyne не сравнится с российским фрегатом «Неустрашимый», пишет The Telegraph.
  • Обозреватель The Telegraph призвал новое британское правительство заняться вопросом усиления своего флота, так как имеющиеся фрегаты и эсминцы в большинстве своем не оснащены противокорабельными ракетами.
МОСКВА, 23 июл — РИА Новости. Британский патрульный корабль HMS Tyne не сравнится с российским фрегатом "Неустрашимый", пишет The Telegraph.
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"Нам следовало бы иметь там настоящий военный корабль, вооружение которого значительно превосходило бы оснащение "Неустрашимого". К сожалению, у нас таких нет: даже те немногие пригодные к эксплуатации фрегаты и эсминцы, что у нас есть, в большинстве своем не оснащены противокорабельными ракетами", — пожаловался обозреватель издания.
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Он призвал новое британское правительство заняться вопросом усиления своего флота.
Во вторник телеканал Sky News сообщил, что ВМС Великобритании наблюдали за учениями фрегата ВМФ России "Неустрашимый" примерно в 40 морских милях к югу от Плимута. Его экипаж проинформировал британский корабль о маневрах, после чего патрульное судно отплыло на безопасное расстояние. Само учение продолжалось в течение получаса и проходило в международных водах.
В тот же день пресс-секретарь президента Дмитрий Песков заявил, что все учения и действия военных кораблей Вооруженных сил России осуществляются в соответствии с международным морским правом.
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