Мирошник не исключил конфликт Зеленского с Драпатым из-за зарубежной помощи

Краткий пересказ от РИА ИИ
- Мирошник заявил, что на Украине может завязаться конфликт между новым главкомом ВСУ Драпатым и Зеленским в вопросах использования средств иностранной военной помощи.
- Мирошник считает, что столкновения будут закладываться в вопросах использования средств иностранной поддержки, а попытки следовать проектам экс-министра обороны Украины на увеличение закупок дронов и привлечения к службе иностранных наемников будут блокироваться назначенцами от Зеленского.
МОСКВА, 23 июл - РИА Новости. На Украине может завязаться конфликт между новым главкомом ВСУ Михаилом Драпатым и Владимиром Зеленским в вопросах использования средств иностранной военной помощи, заявил РИА Новости посол по особым поручениям МИД РФ Родион Мирошник.
"Стоит ждать попыток следовать проектам Федорова (экс-министра обороны Украины- ред.) на увеличение закупок дронов и привлечения к службе иностранных наемников, что, скорее всего, будет блокироваться назначенцами от Зеленского. Но в конечном счете столкновения закладываются именно в вопросах использования средств иностранной военной поддержки", - считает Мирошник.
Он отметил, что Драпатый может начать возмущаться, когда Зеленский будут пытаться перенаправить средства на свои коррупционные проекты в военной сфере.
Зеленский ранее решил сменить Федорова на посту главы минобороны Украины. На этом фоне в Киеве и других городах начались митинги в поддержку экс-министра, а также акции против главкома ВСУ Александра Сырского. Позже Зеленский назначил командующего объединенными силами ВСУ Михаила Драпатого на пост главнокомандующего ВСУ.