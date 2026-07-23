Краткий пересказ от РИА ИИ Мирошник заявил, что на Украине может завязаться конфликт между новым главкомом ВСУ Драпатым и Зеленским в вопросах использования средств иностранной военной помощи.

Мирошник считает, что столкновения будут закладываться в вопросах использования средств иностранной поддержки, а попытки следовать проектам экс-министра обороны Украины на увеличение закупок дронов и привлечения к службе иностранных наемников будут блокироваться назначенцами от Зеленского.

МОСКВА, 23 июл - РИА Новости. На Украине может завязаться конфликт между новым главкомом ВСУ Михаилом Драпатым и Владимиром Зеленским в вопросах использования средств иностранной военной помощи, заявил РИА Новости посол по особым поручениям МИД РФ Родион Мирошник.

"Стоит ждать попыток следовать проектам Федорова (экс-министра обороны Украины- ред.) на увеличение закупок дронов и привлечения к службе иностранных наемников, что, скорее всего, будет блокироваться назначенцами от Зеленского . Но в конечном счете столкновения закладываются именно в вопросах использования средств иностранной военной поддержки", - считает Мирошник

Он отметил, что Драпатый может начать возмущаться, когда Зеленский будут пытаться перенаправить средства на свои коррупционные проекты в военной сфере.