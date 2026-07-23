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Мирошник не исключил конфликт Зеленского с Драпатым из-за зарубежной помощи - РИА Новости, 23.07.2026
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09:12 23.07.2026
Мирошник не исключил конфликт Зеленского с Драпатым из-за зарубежной помощи

Мирошник: на Украине может завязаться конфликт между Зеленским и Драпатым

© AP Photo / Teresa SuarezВладимир Зеленский
Владимир Зеленский - РИА Новости, 1920, 23.07.2026
© AP Photo / Teresa Suarez
Владимир Зеленский . Архивное фото
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Краткий пересказ от РИА ИИ
  • Мирошник заявил, что на Украине может завязаться конфликт между новым главкомом ВСУ Драпатым и Зеленским в вопросах использования средств иностранной военной помощи.
  • Мирошник считает, что столкновения будут закладываться в вопросах использования средств иностранной поддержки, а попытки следовать проектам экс-министра обороны Украины на увеличение закупок дронов и привлечения к службе иностранных наемников будут блокироваться назначенцами от Зеленского.
МОСКВА, 23 июл - РИА Новости. На Украине может завязаться конфликт между новым главкомом ВСУ Михаилом Драпатым и Владимиром Зеленским в вопросах использования средств иностранной военной помощи, заявил РИА Новости посол по особым поручениям МИД РФ Родион Мирошник.
"Стоит ждать попыток следовать проектам Федорова (экс-министра обороны Украины- ред.) на увеличение закупок дронов и привлечения к службе иностранных наемников, что, скорее всего, будет блокироваться назначенцами от Зеленского. Но в конечном счете столкновения закладываются именно в вопросах использования средств иностранной военной поддержки", - считает Мирошник.
Он отметил, что Драпатый может начать возмущаться, когда Зеленский будут пытаться перенаправить средства на свои коррупционные проекты в военной сфере.
Зеленский ранее решил сменить Федорова на посту главы минобороны Украины. На этом фоне в Киеве и других городах начались митинги в поддержку экс-министра, а также акции против главкома ВСУ Александра Сырского. Позже Зеленский назначил командующего объединенными силами ВСУ Михаила Драпатого на пост главнокомандующего ВСУ.
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