Биолог предупредил об активности комаров во второй половине июля

Краткий пересказ от РИА ИИ
- Численность комаров резко возрастает во второй половине июля и в начале августа.
- В это время ожидаются максимальные нападения комаров на людей, особенно в больших мегаполисах и рядом с водоемами.
- Резкий всплеск популяции происходит при оптимальных погодных условиях: обильных осадках и температуре воздуха до 30 градусов.
МОСКВА, 23 июл - РИА Новости. Численность комаров резко возрастает во второй половине июля и в начале августа, сообщил РИА Новости кандидат биологических наук, член общественного совета Росприроднадзора Дмитрий Федоров.
"Резкое возрастание комариной численности наблюдается во второй половине июля и в начале августа, особенно в больших мегаполисах, где есть пруды, и в поселках рядом с водоемами. Кроме того, именно в это время ожидаются максимальные нападения комаров на людей", - заявил биолог.
Специалист подчеркнул, что в первой половине лета личинок мало, но к концу июля их число резко растет, именно в этот период комары наиболее агрессивны. Особенно это заметно рядом с водоемами и после дождей.
"Резкий всплеск популяции происходит, когда обильные осадки формируют новые водоемы, а температура воздуха достигает оптимальных значений до 30 градусов. Именно в таких условиях выжившие и новые поколения развиваются с рекордной скоростью летом", - объяснил Федоров.