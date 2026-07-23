Биолог предупредил об активности комаров во второй половине июля

Краткий пересказ от РИА ИИ Численность комаров резко возрастает во второй половине июля и в начале августа.

В это время ожидаются максимальные нападения комаров на людей, особенно в больших мегаполисах и рядом с водоемами.

Резкий всплеск популяции происходит при оптимальных погодных условиях: обильных осадках и температуре воздуха до 30 градусов.

МОСКВА, 23 июл - РИА Новости. Численность комаров резко возрастает во второй половине июля и в начале августа, сообщил РИА Новости кандидат биологических наук, член общественного совета Росприроднадзора Дмитрий Федоров.

"Резкое возрастание комариной численности наблюдается во второй половине июля и в начале августа, особенно в больших мегаполисах, где есть пруды, и в поселках рядом с водоемами. Кроме того, именно в это время ожидаются максимальные нападения комаров на людей", - заявил биолог.

Специалист подчеркнул, что в первой половине лета личинок мало, но к концу июля их число резко растет, именно в этот период комары наиболее агрессивны. Особенно это заметно рядом с водоемами и после дождей.