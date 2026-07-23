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"Заключим сделку". В США сделали заявление о конце конфликта на Украине - РИА Новости, 23.07.2026
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15:21 23.07.2026
"Заключим сделку". В США сделали заявление о конце конфликта на Украине

Колби: сейчас самое подходящее время для урегулирования конфликта на Украине

© РИА Новости / Сергей Бобылев | Перейти в медиабанкСаммит России и США на Аляске
Саммит России и США на Аляске - РИА Новости, 1920, 23.07.2026
© РИА Новости / Сергей Бобылев
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Саммит России и США на Аляске. Архивное фото
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Краткий пересказ от РИА ИИ
  • Заместитель министра войны США по политическим вопросам Элбридж Колби заявил, что сейчас подходящее время для завершения конфликта на Украине.
  • Глава российского МИД Сергей Лавров подтвердил приверженность России предложениям, которые были выдвинуты США на Аляске.
МОСКВА, 23 июл — РИА Новости. Сейчас самое подходящее время для завершения конфликта на Украине, заявил заместитель министра войны США по политическим вопросам Элбридж Колби в интервью The New York Times.
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"Думаю, если бы я был в Кремле, я бы посоветовал сказать: сейчас самое подходящее время, чтобы положить конец этому конфликту. В лице президента Трампа у вас есть человек, искренне заинтересованный в мире. Давайте будем рациональны. Давайте заключим сделку. Думаю, это был бы разумный подход", — утверждает он.
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Колби также отметил, что за время конфликта украинцы понесли гигантские потери.
В четверг глава российского МИД Сергей Лавров на встрече с американским госсекретарем Марко Рубио подтвердил приверженность России предложениям, которые были выдвинуты США на Аляске.
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