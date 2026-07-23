Бразильский чиновник рассказал, почему миру грозит рост цен на кофе

Краткий пересказ от РИА ИИ Растущий спрос на кофе в Китае может привести к удорожанию зерен во всем мире в будущем.

Пока изменения цен на кофе с ростом спроса в Китае не связаны.

МОСКВА, 23 июл - РИА Новости. Растущая популярность кофе в Китае может в будущем привести к удорожанию зерен во всем мире, рассказал РИА Новости глава московского офиса Бразильского агентства по продвижению экспорта и инвестиций (ApexBrasil) Алмир Рибейру Америку.

"Долгосрочный фактор, который может привести к росту цен на кофе - это растущий спрос в Китае", - сказал он.

По словам чиновника, огромный китайский рынок может потребить колоссальные объемы кофе. В связи с этим дальнейший рост спроса в Китае грозит удорожанием кофе и на глобальном уровне, объяснил Рибейру Америку.