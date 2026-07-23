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Бразильский чиновник рассказал, почему миру грозит рост цен на кофе - РИА Новости, 23.07.2026
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04:50 23.07.2026
Бразильский чиновник рассказал, почему миру грозит рост цен на кофе

Америку: рост популярности кофе в КНР может привести к подорожанию зерен в мире

© РИА Новости / Илья Наймушин | Перейти в медиабанкОбжаренные зерна кофе
Обжаренные зерна кофе - РИА Новости, 1920, 23.07.2026
© РИА Новости / Илья Наймушин
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Обжаренные зерна кофе. Архивное фото
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Краткий пересказ от РИА ИИ
  • Растущий спрос на кофе в Китае может привести к удорожанию зерен во всем мире в будущем.
  • Пока изменения цен на кофе с ростом спроса в Китае не связаны.
МОСКВА, 23 июл - РИА Новости. Растущая популярность кофе в Китае может в будущем привести к удорожанию зерен во всем мире, рассказал РИА Новости глава московского офиса Бразильского агентства по продвижению экспорта и инвестиций (ApexBrasil) Алмир Рибейру Америку.
"Долгосрочный фактор, который может привести к росту цен на кофе - это растущий спрос в Китае", - сказал он.
По словам чиновника, огромный китайский рынок может потребить колоссальные объемы кофе. В связи с этим дальнейший рост спроса в Китае грозит удорожанием кофе и на глобальном уровне, объяснил Рибейру Америку.
"Но пока еще изменения цен на кофе связывать с этим нельзя", - добавил он.
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