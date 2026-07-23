Ремонт взлетно-посадочной полосы начат в аэропорту иркутского Киренска

ИРКУТСК, 23 июл - РИА Новости. Ремонт взлетно-посадочной полосы начат в аэропорту Киренска на севере Приангарья на внебюджетные средства, ремонт займет около двух недель, сообщает пресс-служба правительства Иркутской области.

"Ремонт взлетно-посадочной полосы начат сегодня в аэропорту Киренска. Подрядная организация вышла на объект и начала фрезерование покрытия. Она имеет всю необходимую технику и материалы. Ремонт взлетно-посадочной полосы займет около двух недель. Затем будет проведено комиссионное обследование для принятия решения о возобновлении регулярных пассажирских рейсов", - говорится в сообщении.

По словам губернатора региона Игоря Кобзева, ремонт, которого жители ждали с начала лета, стал возможен благодаря привлечению внебюджетных средств. Для северных территорий авиационный транспорт – это не просто удобство, а жизненная необходимость, поэтому восстановление регулярного авиасообщения с Киренском – это приоритет.

В рамках текущего ремонта подрядчику предстоит выполнить восстановление асфальтобетонного покрытия взлетно-посадочной полосы, ликвидировать разрушения и просадки. Эти работы позволят обеспечить безопасный прием самолетов и продолжить субсидированную программу полетов в областной центр.

Проведение работ стало возможным при участии губернатора Иркутской области Игоря Кобзева. По его инициативе три компании-инвестора предоставили 20 миллионов рублей, еще 20 миллионов рублей направили группа компаний "Истлэнд" и входящее в нее ООО "Аэропорт Киренск" — оператор аэродрома.