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Ремонт взлетно-посадочной полосы начат в аэропорту иркутского Киренска - РИА Новости, 23.07.2026
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Иркутская область - РИА Новости, 1920, 06.12.2018
Иркутская область
 
12:22 23.07.2026
Ремонт взлетно-посадочной полосы начат в аэропорту иркутского Киренска

Ремонт взлетно-посадочной полосы начат в аэропорту Киренска на севере Приангарья

© Пресс-служба губернатора Иркутской областиВзлетно-посадочная полоса в аэропорту Киренска в Иркутской области. Кадр видео
Взлетно-посадочная полоса в аэропорту Киренска в Иркутской области. Кадр видео - РИА Новости, 1920, 23.07.2026
© Пресс-служба губернатора Иркутской области
Взлетно-посадочная полоса в аэропорту Киренска в Иркутской области. Кадр видео
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ИРКУТСК, 23 июл - РИА Новости. Ремонт взлетно-посадочной полосы начат в аэропорту Киренска на севере Приангарья на внебюджетные средства, ремонт займет около двух недель, сообщает пресс-служба правительства Иркутской области.
"Ремонт взлетно-посадочной полосы начат сегодня в аэропорту Киренска. Подрядная организация вышла на объект и начала фрезерование покрытия. Она имеет всю необходимую технику и материалы. Ремонт взлетно-посадочной полосы займет около двух недель. Затем будет проведено комиссионное обследование для принятия решения о возобновлении регулярных пассажирских рейсов", - говорится в сообщении.
По словам губернатора региона Игоря Кобзева, ремонт, которого жители ждали с начала лета, стал возможен благодаря привлечению внебюджетных средств. Для северных территорий авиационный транспорт – это не просто удобство, а жизненная необходимость, поэтому восстановление регулярного авиасообщения с Киренском – это приоритет.
В рамках текущего ремонта подрядчику предстоит выполнить восстановление асфальтобетонного покрытия взлетно-посадочной полосы, ликвидировать разрушения и просадки. Эти работы позволят обеспечить безопасный прием самолетов и продолжить субсидированную программу полетов в областной центр.
Проведение работ стало возможным при участии губернатора Иркутской области Игоря Кобзева. По его инициативе три компании-инвестора предоставили 20 миллионов рублей, еще 20 миллионов рублей направили группа компаний "Истлэнд" и входящее в нее ООО "Аэропорт Киренск" — оператор аэродрома.
Текущий ремонт позволит возобновить обслуживание самолетов в аэропорту Киренска, который был закрыт для приема самолетов с 1 июня из-за неудовлетворительного состояния взлетно-посадочной полосы. Для жителей организованы альтернативные маршруты: увеличено число автобусных рейсов до железнодорожной станции Киренга и аэропорта села Казачинское, по воде можно доехать в Усть-Кут по водному маршруту на судне "Полесье". Аэропорт продолжает принимать санитарную авиацию и обслуживать вертолеты. Киренск является опорной территорией Иркутской области.
 
Иркутская областьКиренскИгорь Кобзев
 
 
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