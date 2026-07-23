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В Киеве, Харькове и Львове прошли акции протеста против отставки Федорова - РИА Новости, 23.07.2026
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22:35 23.07.2026
В Киеве, Харькове и Львове прошли акции протеста против отставки Федорова

В Киеве, Харькове и Львове прошли протесты против отставки Михаила Федорова

© РИА НовостиКупол Верховной рады Украины
Купол Верховной рады Украины - РИА Новости, 1920, 23.07.2026
© РИА Новости
Купол Верховной рады Украины. Архивное фото
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Краткий пересказ от РИА ИИ
  • Жители Киева, Харькова и Львова вышли на акции протеста против отставки Михаила Федорова с должности министра обороны Украины.
  • Верховная рада 16 июля утвердила 16 новых министров, оставив незанятыми кресла глав МИД и минобороны.
  • Зеленский 22 июля подписал указ о назначении командующего объединенными силами ВСУ Михаила Драпатого на пост главнокомандующего ВСУ.
МОСКВА, 23 июл - РИА Новости. Жители Киева, Харькова и Львова снова вышли на акции протеста против отставки Михаила Федорова с должности министра обороны Украины, сообщило украинское издание "Страна.ua".
Харькове, Киеве и Львове снова собрался "картонный Майдан" с требованием вернуть Федорова в минобороны", - говорится в сообщении, опубликованном в Telegram-канале "Страны.ua".
Публикуются фото демонстраций: жители держат плакаты с надписями "Верните Федорова" и призывами отменить его отставку.
Верховная рада 16 июля утвердила 16 новых министров, оставив незанятыми лишь кресла глав МИД и минобороны. До этого Владимир Зеленский заявил о намерении в очередной раз сменить правительство, в том числе отправить в отставку министра обороны Михаила Федорова.
На фоне отставки Федорова в Киеве и других городах начались митинги в поддержку экс-министра, а также акции против Александра Сырского. Зеленский 22 июля подписал указ о назначении командующего объединенными силами ВСУ Михаила Драпатого на пост главнокомандующего ВСУ.
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Специальная военная операция на УкраинеВ миреКиевХарьковЛьвовМихаил ФедоровВладимир ЗеленскийАлександр СырскийСтрана.uaВооруженные силы УкраиныВерховная Рада Украины
 
 
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