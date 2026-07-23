В Киеве, Харькове и Львове прошли акции протеста против отставки Федорова

Краткий пересказ от РИА ИИ Жители Киева, Харькова и Львова вышли на акции протеста против отставки Михаила Федорова с должности министра обороны Украины.

Верховная рада 16 июля утвердила 16 новых министров, оставив незанятыми кресла глав МИД и минобороны.

Зеленский 22 июля подписал указ о назначении командующего объединенными силами ВСУ Михаила Драпатого на пост главнокомандующего ВСУ.

МОСКВА, 23 июл - РИА Новости. Жители Киева, Харькова и Львова снова вышли на акции протеста против отставки Михаила Федорова с должности министра обороны Украины, сообщило украинское издание "Страна.ua".

"В Харькове Киеве и Львове снова собрался "картонный Майдан" с требованием вернуть Федорова в минобороны", - говорится в сообщении, опубликованном в Telegram-канале "Страны.ua".

Публикуются фото демонстраций: жители держат плакаты с надписями "Верните Федорова" и призывами отменить его отставку.

Верховная рада 16 июля утвердила 16 новых министров, оставив незанятыми лишь кресла глав МИД и минобороны. До этого Владимир Зеленский заявил о намерении в очередной раз сменить правительство, в том числе отправить в отставку министра обороны Михаила Федорова.