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Губернатор Хоценко сообщил о ходе строительства Северного обхода Омска - РИА Новости, 23.07.2026
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Омская область
 
08:56 23.07.2026
Губернатор Хоценко сообщил о ходе строительства Северного обхода Омска

Хоценко сообщил о ходе строительства Северного обхода Омска

© POOL | Перейти в медиабанкВиталий Хоценко
Виталий Хоценко - РИА Новости, 1920, 23.07.2026
© POOL
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ОМСК, 23 июл - РИА Новости. Губернатор Омской области Виталий Хоценко рассказал о темпах строительства трассы Северный обход, сообщили в пресс-службе губернатора и правительства региона.
Губернатор уточнил, что на омском предприятии "ЗМК "Мост" произведены металлоконструкции для строительства моста через Иртыш. Они уже доставлены на стройплощадку на левом берегу реки. Возведением мостов и путепроводов занимается АО "Мостострой-11". Генподрядчиком объекта выступает АО "Дороги и мосты" (группа "Нацпроектстрой").
"Всего проект, который мы реализуем благодаря поддержке нашего президента Владимира Владимировича Путина, включает два моста через Иртыш и Омь, пять развязок и 19 путепроводов. Трасса станет частью маршрута "Россия", - сообщил Хоценко.
В пресс-службе добавили, что Северный обход Омска является одним из крупнейших инфраструктурных проектов региона. Дорога позволит вывести транзитный транспорт за пределы Омска. Это повысит пропускную способность дорожной сети и создаст дополнительные возможности для социально-экономического развития Омской области.
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