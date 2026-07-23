Губернатор Хоценко сообщил о ходе строительства Северного обхода Омска

ОМСК, 23 июл - РИА Новости. Губернатор Омской области Виталий Хоценко рассказал о темпах строительства трассы Северный обход, сообщили в пресс-службе губернатора и правительства региона.

Губернатор уточнил, что на омском предприятии "ЗМК "Мост" произведены металлоконструкции для строительства моста через Иртыш. Они уже доставлены на стройплощадку на левом берегу реки. Возведением мостов и путепроводов занимается АО "Мостострой-11". Генподрядчиком объекта выступает АО "Дороги и мосты" (группа "Нацпроектстрой").

"Всего проект, который мы реализуем благодаря поддержке нашего президента Владимира Владимировича Путина, включает два моста через Иртыш и Омь, пять развязок и 19 путепроводов. Трасса станет частью маршрута "Россия", - сообщил Хоценко.