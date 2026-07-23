Рейтинг@Mail.ru
Европа обречена на нищету после подрыва "Северных потоков", считает Карлсон - РИА Новости, 23.07.2026
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
04:10 23.07.2026
Европа обречена на нищету после подрыва "Северных потоков", считает Карлсон

Карлсон: Европа обречена на нищету, разрешив США взорвать "Северные потоки"

© AP Photo / Virginia MayoФлаги Европейского союза перед штаб-квартирой ЕС в Брюсселе
Флаги Европейского союза перед штаб-квартирой ЕС в Брюсселе - РИА Новости, 1920, 23.07.2026
© AP Photo / Virginia Mayo
Флаги Европейского союза перед штаб-квартирой ЕС в Брюсселе. Архивное фото
Читать ria.ru в
ДзенМАКСTelegram
Краткий пересказ от РИА ИИ
  • Такер Карлсон заявил, что Европа обречена на нищету из-за того, что позволила США взорвать газопроводы «Северный поток».
  • По мнению Карлсона, Европа также пострадала из-за поддержки конфликта с Ираном, который привел к уничтожению множества катарских объектов СПГ.
ВАШИНГТОН, 23 июл – РИА Новости. Американский журналист Такер Карлсон заявил, что Европа обречена на нищету, поскольку позволила США взорвать газопроводы "Северный поток" и втянулась в конфликт с Ираном, лишивший ее поставок катарского сжиженного природного газа.
"Она (Европа – ред.) на пути к нищете, потому что они позволили американцам взорвать "Северный поток", и потому что они поддержали эту безумную войну с Ираном, в ходе которой Иран уничтожил множество катарских объектов СПГ, — Европа обречена на нищету", - отметил журналист в эфире подкаста East Meets West с Ольгой Батаман и Тарой Рид.
Как подчеркнул Карлсон, вместо решения этих проблем Европа решила начать войну с Россией, назвав происходящее "самой опасной вещью в мире на сегодня".
Взрывы на двух российских экспортных газопроводах в Европу - "Северном потоке 1" и "Северном потоке 2" - произошли 26 сентября 2022 года. Германия, Дания и Швеция не исключили целенаправленной диверсии. Оператор "Северного потока" Nord Stream AG отмечал, что разрушения на газопроводах беспрецедентны, а сроки ремонта оценить невозможно. Генпрокуратура России инициировала дело об акте международного терроризма. Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков подчеркивал, что Россия неоднократно запрашивала данные по взрывам на "Северных потоках", но ни разу их не получала.
Генеральный директор РФПИ Кирилл Дмитриев - РИА Новости, 1920, 20.07.2026
Дмитриев задался вопросом, не скучает ли Мерц по "Северным потокам"
20 июля, 23:24
 
В миреЕвропаРоссияИранТакер КарлсонТара РидДмитрий ПесковГенеральная прокуратура РФСеверный потокСеверный поток — 2
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Полезное
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2026 МИА «Россия сегодня»
Вакансии
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы воспользуйтесь формой обратной связи
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала