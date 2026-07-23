ВАШИНГТОН, 23 июл – РИА Новости. Американский журналист Такер Карлсон заявил, что Европа обречена на нищету, поскольку позволила США взорвать газопроводы "Северный поток" и втянулась в конфликт с Ираном, лишивший ее поставок катарского сжиженного природного газа.

Как подчеркнул Карлсон, вместо решения этих проблем Европа решила начать войну с Россией, назвав происходящее "самой опасной вещью в мире на сегодня".

Взрывы на двух российских экспортных газопроводах в Европу - "Северном потоке 1" и "Северном потоке 2" - произошли 26 сентября 2022 года. Германия, Дания и Швеция не исключили целенаправленной диверсии. Оператор "Северного потока" Nord Stream AG отмечал, что разрушения на газопроводах беспрецедентны, а сроки ремонта оценить невозможно. Генпрокуратура России инициировала дело об акте международного терроризма. Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков подчеркивал, что Россия неоднократно запрашивала данные по взрывам на "Северных потоках", но ни разу их не получала.