Карлсон объяснил, почему демократы ненавидят Россию

ВАШИНГТОН, 23 июл – РИА Новости. Американский журналист Такер Карлсон считает, что Демократическая партия США испытывает ненависть к России из-за того, что она является белой христианской страной.

При этом журналист подчеркнул, что никогда не станет связывать себя с подобной партией, назвав ее курс "злом", и отметил, что гражданам США необходима реальная альтернатива, которой они сейчас лишены.