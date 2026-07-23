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Карлсон объяснил, почему демократы ненавидят Россию - РИА Новости, 23.07.2026
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03:14 23.07.2026
Карлсон объяснил, почему демократы ненавидят Россию

Карлсон: демократы ненавидят Россию за то, что она христианская и "белая" страна

© РИА Новости / POOL | Перейти в медиабанкТакер Карлсон
Такер Карлсон - РИА Новости, 1920, 23.07.2026
© РИА Новости / POOL
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Такер Карлсон. Архивное фото
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Краткий пересказ от РИА ИИ
  • Американский журналист Такер Карлсон считает, что Демократическая партия США испытывает ненависть к России из-за того, что она является белой христианской страной.
  • Такер Карлсон подчеркнул, что не станет связывать себя с Демократической партией, назвав ее курс «злом», и отметил, что гражданам США необходима реальная альтернатива.
ВАШИНГТОН, 23 июл – РИА Новости. Американский журналист Такер Карлсон считает, что Демократическая партия США испытывает ненависть к России из-за того, что она является белой христианской страной.
"С моей точки зрения, Демократическая партия неприемлема, потому что она агрессивно антихристианская и еще более агрессивно антибелая. Вот почему они ненавидят Россию... Они ненавидят вас не просто так — они ненавидят вас за то, что вы белая христианская страна", - заявил Карлсон в эфире подкаста East Meets West с Ольгой Батаман и Тарой Рид.
При этом журналист подчеркнул, что никогда не станет связывать себя с подобной партией, назвав ее курс "злом", и отметил, что гражданам США необходима реальная альтернатива, которой они сейчас лишены.
Такер Карлсон - РИА Новости, 1920, 23.07.2026
Карлсон считает, что США пытаются втянуть в войну с Россией
03:10
 
В миреРоссияСШАТакер КарлсонТара Рид
 
 
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