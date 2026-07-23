Карлсон считает, что США пытаются втянуть в войну с Россией

ВАШИНГТОН, 23 июл - РИА Новости. Американский журналист Такер Карлсон считает, что группа злонамеренных людей пытается втянуть Соединенные Штаты в войну с Россией.

При этом он отметил, что массового общественного движения, выступающего за войну с Россией в США нет.