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Карлсон считает, что США пытаются втянуть в войну с Россией - РИА Новости, 23.07.2026
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03:10 23.07.2026
Карлсон считает, что США пытаются втянуть в войну с Россией

Карлсон: группа злонамеренных людей пытается втянуть США в войну с Россией

© AP Photo / Ross D. FranklinТакер Карлсон
Такер Карлсон - РИА Новости, 1920, 23.07.2026
© AP Photo / Ross D. Franklin
Такер Карлсон. Архивное фото
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Краткий пересказ от РИА ИИ
  • Такер Карлсон считает, что группа мотивированных людей пытается втянуть США в войну с Россией.
  • По мнению Карлсона, массового общественного движения, выступающего за войну с Россией в США, нет.
ВАШИНГТОН, 23 июл - РИА Новости. Американский журналист Такер Карлсон считает, что группа злонамеренных людей пытается втянуть Соединенные Штаты в войну с Россией.
"Речь идет о крошечной группе крайне мотивированных людей, чьи мотивы не вполне ясны, но это темные или злые мотивы. Они (эти люди - ред.) пытаются развязать эту войну (США с РФ - ред.)", - сказал Карлсон подкасту East Meets West с продюсером RT Ольгой Батаман и сотрудницей телеканала Тарой Рид.
При этом он отметил, что массового общественного движения, выступающего за войну с Россией в США нет.
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