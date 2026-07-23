Карлсон считает, что США пытаются втянуть в войну с Россией

Краткий пересказ от РИА ИИ
- Такер Карлсон считает, что группа мотивированных людей пытается втянуть США в войну с Россией.
- По мнению Карлсона, массового общественного движения, выступающего за войну с Россией в США, нет.
ВАШИНГТОН, 23 июл - РИА Новости. Американский журналист Такер Карлсон считает, что группа злонамеренных людей пытается втянуть Соединенные Штаты в войну с Россией.
"Речь идет о крошечной группе крайне мотивированных людей, чьи мотивы не вполне ясны, но это темные или злые мотивы. Они (эти люди - ред.) пытаются развязать эту войну (США с РФ - ред.)", - сказал Карлсон подкасту East Meets West с продюсером RT Ольгой Батаман и сотрудницей телеканала Тарой Рид.
При этом он отметил, что массового общественного движения, выступающего за войну с Россией в США нет.
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