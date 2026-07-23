АЦ ВЦИОМ: 83% москвичей согласны, что капремонт повышает качество жизни

МОСКВА, 23 июл - РИА Новости. Большинство москвичей (83%) согласны с тем, что проведение капитального ремонта многоквартирных домов повышает качество жизни в столице, следует из результатов опроса Аналитического центра ВЦИОМ.

"83% москвичей согласны, что капитальный ремонт повышает качество жизни в столице. С программой также связывают повышение комфорта в домах, обновление коммуникаций, снижение аварийности и повышение безопасности проживания", - говорится в материалах центра.

По данным опроса, 78% москвичей считают, что программа капитального ремонта положительно влияет на облик города. Среди жителей домов, где он уже прошел, положительное влияние отмечают 80% опрошенных.

Кроме того, более половины жителей считают, что после капитального ремонта повысилась эстетическая привлекательность их дома. По данным опроса, 45% респондентов отмечают улучшение состояния подъездов и внешнего вида дома (43%). Более четверти говорят о росте комфорта жизни в доме и о том, что район стал выглядеть более опрятным. По сравнению с предыдущим исследованием выросла доля жителей, отметивших улучшение внешнего вида дома (с 35 до 43%), а также более опрятный облик района (с 14 до 26%).

Также 91% жителей домов - объектов культурного наследия отмечают сохранение исторического облика здания после реставрационных и ремонтных работ.