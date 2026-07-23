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АЦ ВЦИОМ: 83% москвичей согласны, что капремонт повышает качество жизни - РИА Новости, 23.07.2026
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08:18 23.07.2026 (обновлено: 09:16 23.07.2026)
АЦ ВЦИОМ: 83% москвичей согласны, что капремонт повышает качество жизни

АЦ ВЦИОМ: 83% москвичей согласны с тем, что капремонт повышает качество жизни

© Фото : предоставлено комплексом городского хозяйства МосквыДома после капитального ремонта
Дома после капитального ремонта - РИА Новости, 1920, 23.07.2026
© Фото : предоставлено комплексом городского хозяйства Москвы
Дома после капитального ремонта
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МОСКВА, 23 июл - РИА Новости. Большинство москвичей (83%) согласны с тем, что проведение капитального ремонта многоквартирных домов повышает качество жизни в столице, следует из результатов опроса Аналитического центра ВЦИОМ.
"83% москвичей согласны, что капитальный ремонт повышает качество жизни в столице. С программой также связывают повышение комфорта в домах, обновление коммуникаций, снижение аварийности и повышение безопасности проживания", - говорится в материалах центра.
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По данным опроса, 78% москвичей считают, что программа капитального ремонта положительно влияет на облик города. Среди жителей домов, где он уже прошел, положительное влияние отмечают 80% опрошенных.
Кроме того, более половины жителей считают, что после капитального ремонта повысилась эстетическая привлекательность их дома. По данным опроса, 45% респондентов отмечают улучшение состояния подъездов и внешнего вида дома (43%). Более четверти говорят о росте комфорта жизни в доме и о том, что район стал выглядеть более опрятным. По сравнению с предыдущим исследованием выросла доля жителей, отметивших улучшение внешнего вида дома (с 35 до 43%), а также более опрятный облик района (с 14 до 26%).
Также 91% жителей домов - объектов культурного наследия отмечают сохранение исторического облика здания после реставрационных и ремонтных работ.
АЦ ВЦИОМ проводил опрос трех целевых аудиторий: жителей Москвы, жителей домов после капитального ремонта и туристов. В телефонном интервью приняли участие 1600 москвичей в возрасте от 18 лет, в личном интервью - 3202 жителя, проживающих в домах, где в течение последних пяти лет проводился капитальный ремонт. В онлайн-опросе принял участие 251 турист.
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