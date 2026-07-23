В Ярославле сняли перекрытие трассы М-8 из-за угрозы атаки БПЛА

Краткий пересказ от РИА ИИ
- Движение по трассе М-8 на выезде из Ярославля в сторону Москвы было перекрыто из-за опасности атаки БПЛА.
- Губернатор Евраев сообщил о восстановлении движения по трассе М-8 после снятия перекрытия.
ЯРОСЛАВЛЬ, 23 июл – РИА Новости. Перекрытие из-за опасности атаки БПЛА движение по трассе М-8 на выезде из Ярославля в сторону Москвы снято, сообщил губернатор Михаил Евраев.
Ранее в четверг губернатор предупреждал, что регион подвергается атаке украинских БПЛА, в целях обеспечения безопасности движение в сторону Москвы по трассе М-8 было перекрыто.
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22 июня 2022, 17:18