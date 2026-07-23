В Ялте выпала месячная норма осадков

"Сегодня выпало 34 миллиметра осадков, это месячная норма. А всего с начала месяца в Ялте выпало уже 2,6 месячной нормы", - сказала она.

В Крыму в четверг было объявлено штормовое предупреждение в связи с сильными дождями и шквалистым ветром. В результате сильного ливня сель сошел на трассу Ялта – Севастополь в районе Симеиза, идет расчистка грязевых масс, движение перекрыто. В поселке Симеиз подтоплен санаторий "Симеиз" , подтоплены также несколько домов, в том числе многоэтажка, сообщили в ГУМЧС региона.