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В Ялте выпала месячная норма осадков - РИА Новости, 23.07.2026
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15:27 23.07.2026
В Ялте выпала месячная норма осадков

РИА Новости: в районе Ялты за несколько часов выпала месячная норма осадков

© РИА Новости / Рамиль Ситдиков | Перейти в медиабанкВид на Ялту
Вид на Ялту - РИА Новости, 1920, 23.07.2026
© РИА Новости / Рамиль Ситдиков
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Краткий пересказ от РИА ИИ
  • В районе Ялты за несколько часов выпала месячная норма осадков — 34 миллиметра.
  • В связи с сильными дождями и шквалистым ветром в Крыму было объявлено штормовое предупреждение.
  • Из-за сильного ливня в районе Симеиза сель сошел на трассу Ялта — Севастополь, также подтоплены санаторий «Симеиз», несколько домов, включая многоэтажку.
СИМФЕРОПОЛЬ, 23 июл - РИА Новости. Месячная норма осадков выпала в районе Ялты за несколько часов в четверг, сообщила РИА Новости директор крымского гидрометцентра Татьяна Любецкая.
«
"Сегодня выпало 34 миллиметра осадков, это месячная норма. А всего с начала месяца в Ялте выпало уже 2,6 месячной нормы", - сказала она.
Сильные осадки (дождь, град) зарегистрированы также на метеостанции в поселке Никита под Ялтой - 39 миллиметров. В других крымских регионах прошли дожди меньшей интенсивности: Евпатория - 12, Черноморский район - 10, Раздольненский район - 5, Симферополь - 4 миллиметра.
В Крыму в четверг было объявлено штормовое предупреждение в связи с сильными дождями и шквалистым ветром. В результате сильного ливня сель сошел на трассу Ялта – Севастополь в районе Симеиза, идет расчистка грязевых масс, движение перекрыто. В поселке Симеиз подтоплен санаторий "Симеиз" , подтоплены также несколько домов, в том числе многоэтажка, сообщили в ГУМЧС региона.
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