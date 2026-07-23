В Ялте выпала месячная норма осадков

Краткий пересказ от РИА ИИ
- В районе Ялты за несколько часов выпала месячная норма осадков — 34 миллиметра.
- В связи с сильными дождями и шквалистым ветром в Крыму было объявлено штормовое предупреждение.
- Из-за сильного ливня в районе Симеиза сель сошел на трассу Ялта — Севастополь, также подтоплены санаторий «Симеиз», несколько домов, включая многоэтажку.
СИМФЕРОПОЛЬ, 23 июл - РИА Новости. Месячная норма осадков выпала в районе Ялты за несколько часов в четверг, сообщила РИА Новости директор крымского гидрометцентра Татьяна Любецкая.
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"Сегодня выпало 34 миллиметра осадков, это месячная норма. А всего с начала месяца в Ялте выпало уже 2,6 месячной нормы", - сказала она.
В Крыму в четверг было объявлено штормовое предупреждение в связи с сильными дождями и шквалистым ветром. В результате сильного ливня сель сошел на трассу Ялта – Севастополь в районе Симеиза, идет расчистка грязевых масс, движение перекрыто. В поселке Симеиз подтоплен санаторий "Симеиз" , подтоплены также несколько домов, в том числе многоэтажка, сообщили в ГУМЧС региона.
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