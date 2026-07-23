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Жильцов дома в Ялте, попавшего под удар ВСУ, расселили в ПВР - РИА Новости, 23.07.2026
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14:06 23.07.2026
Жильцов дома в Ялте, попавшего под удар ВСУ, расселили в ПВР

Жильцов попавшего под удар ВСУ дома в Ялте расселили в ПВР

© РИА Новости / Сергей Мальгавко | Перейти в медиабанкВид на Ялту со стороны Черного моря
Вид на Ялту со стороны Черного моря - РИА Новости, 1920, 23.07.2026
© РИА Новости / Сергей Мальгавко
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Краткий пересказ от РИА ИИ
  • Жильцов многоквартирного дома в Ялте, поврежденного в результате атаки беспилотника ВСУ, расселили в двух пунктах временного размещения.
  • В результате ночного удара по многоэтажке в Ялте 17 человек ранено, трое в тяжелом состоянии.
СИМФЕРОПОЛЬ, 23 июл - РИА Новости. Жильцов многоквартирного дома в Ялте, поврежденного в среду в результате атаки беспилотника ВСУ, расселили в двух пунктах временного размещения (ПВР), сообщил первый заместитель главы администрации города Сергей Олефиренко.
В среду советник главы республики Олег Крючков сообщал, что из-за ночного удара беспилотника ВСУ по многоэтажке в Ялте 17 человек ранено, трое в тяжелом состоянии.
"Продолжаем оказывать поддержку жильцам дома, поврежденного в результате атаки БПЛА. На время проведения обследования здания люди расселены: они размещены в двух пунктах временного пребывания", - написал Олефиренко в своем канале на платформе "Макс".
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Специальная военная операция на УкраинеПроисшествияЯлтаОлег КрючковВооруженные силы Украины
 
 
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