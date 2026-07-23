Жильцов дома в Ялте, попавшего под удар ВСУ, расселили в ПВР

СИМФЕРОПОЛЬ, 23 июл - РИА Новости. Жильцов многоквартирного дома в Ялте, поврежденного в среду в результате атаки беспилотника ВСУ, расселили в двух пунктах временного размещения (ПВР), сообщил первый заместитель главы администрации города Сергей Олефиренко.