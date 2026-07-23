Жильцов дома в Ялте, попавшего под удар ВСУ, расселили в ПВР

Краткий пересказ от РИА ИИ
- Жильцов многоквартирного дома в Ялте, поврежденного в результате атаки беспилотника ВСУ, расселили в двух пунктах временного размещения.
- В результате ночного удара по многоэтажке в Ялте 17 человек ранено, трое в тяжелом состоянии.
СИМФЕРОПОЛЬ, 23 июл - РИА Новости. Жильцов многоквартирного дома в Ялте, поврежденного в среду в результате атаки беспилотника ВСУ, расселили в двух пунктах временного размещения (ПВР), сообщил первый заместитель главы администрации города Сергей Олефиренко.
В среду советник главы республики Олег Крючков сообщал, что из-за ночного удара беспилотника ВСУ по многоэтажке в Ялте 17 человек ранено, трое в тяжелом состоянии.
"Продолжаем оказывать поддержку жильцам дома, поврежденного в результате атаки БПЛА. На время проведения обследования здания люди расселены: они размещены в двух пунктах временного пребывания", - написал Олефиренко в своем канале на платформе "Макс".
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