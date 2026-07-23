С рейса Москва — Якутск сняли дебошира

Краткий пересказ от РИА ИИ Житель Липецкой области устроил дебош на рейсе Москва — Якутск.

Командир самолета принял решение о вынужденной посадке в аэропорту Сургута.

Задержанного поместили в местный медицинский вытрезвитель.

ЕКАТЕРИНБУРГ, 23 июл – РИА Новости. Пьяного дебошира сняли с рейса Москва – Якутск после вынужденной посадки в Сургуте в Ханты-Мансийском автономном округе, на борту пассажир обливал попутчиков водой и нецензурно выражался, сообщила официальный представитель МВД РФ Ирина Волк.

По ее словам, сотрудники линейного отделения полиции в аэропорту Сургута задержали пассажира рейса Москва – Якутск.

"Предварительно установлено, что житель Липецкой области во время полета встал со своего места и, нецензурно выражаясь, начал обливать попутчиков водой. При этом на просьбы прекратить противоправные действия не реагировал. Затем дебошир забежал в салон бизнес-класса, где его остановили бортпроводники и другие пассажиры", – написала Волк в своем канале на платформе " Макс ".

Командир самолета принял решение о вынужденной посадке в аэропорту Сургута, уточнила представитель МВД. Установлено, что пассажир был пьян, в этом году он уже привлекался к ответственности за аналогичное правонарушение.