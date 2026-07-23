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Карлсон заявил, что Трамп разделяет его оценку об Израиле - РИА Новости, 23.07.2026
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02:52 23.07.2026
Карлсон заявил, что Трамп разделяет его оценку об Израиле

Карлсон: Трамп согласен, что Израиль стремится контролировать Ближний Восток

© AP Photo / Julia Demaree NikhinsonДональд Трамп
Дональд Трамп - РИА Новости, 1920, 23.07.2026
© AP Photo / Julia Demaree Nikhinson
Дональд Трамп. Архивное фото
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Краткий пересказ от РИА ИИ
  • Такер Карлсон заявил, что президент США Дональд Трамп согласился с его мнением о стремлении Израиля установить полный контроль над всем Ближним Востоком.
  • По словам Карлсона, Израиль стремится вытеснить США из региона и ослабить богатые страны Персидского залива.
  • В последние месяцы Такер Карлсон усилил свою критику Израиля и внешней политики США на Ближнем Востоке.
ВАШИНГТОН, 23 июл – РИА Новости. Американский журналист Такер Карлсон заявил, что президент США Дональд Трамп согласился с его мнением о стремлении Израиля установить полный контроль над всем Ближним Востоком, вытеснив США из региона, а также ослабив богатые страны Персидского залива.
"Израиль хочет контролировать Ближний Восток и снова хочет, чтобы Иран был уничтожен в гражданской войне. Он хочет ослабления стран Персидского залива…, которые очень сильны благодаря своему огромному богатству, — и хочет, чтобы США ушли из региона. И я сказал ему об этом, а он ответил: "Я знаю", - заявил Такер Карлсон в эфире подкаста East Meets West с Ольгой Батаман и Тарой Рид.
Пресс-секретарь Белого дома Каролин Левитт во время пресс-брифинга. 16 июля 2026 - РИА Новости, 1920, 16.07.2026
Трамп признает попытки Израиля манипулировать мнением в США, заявила Левитт
16 июля, 23:09
В последние месяцы Карлсон значительно усилил свою критику Израиля, а также внешней политики США на Ближнем Востоке, назвав безоговорочную поддержку Израиля "вирусом разума". Журналист также обвинил Вашингтон в защите чужих границ и игнорировании интересов христиан в регионе.
В феврале посол США в Израиле Майк Хакаби заявил в интервью в Тель-Авиве, что еврейское государство обладает библейским правом практически на всю территорию Ближнего Востока. Отвечая на вопрос о концепции "Великого Израиля" и ветхозаветном обетовании земли "от Нила до Евфрат", дипломат фактически поддержал притязания на регионы, охватывающие современные Иорданию, Сирию, Ливан, а также части Ирака и Саудовской Аравии.
Президент США Дональд Трамп - РИА Новости, 1920, 21.07.2026
Трамп пообещал рассмотреть дополнительные меры давления на Израиль
21 июля, 22:43
 
В миреИзраильСШАБлижний ВостокТакер КарлсонДональд ТрампТара Рид
 
 
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