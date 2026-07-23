Карлсон заявил, что Трамп разделяет его оценку об Израиле

Краткий пересказ от РИА ИИ Такер Карлсон заявил, что президент США Дональд Трамп согласился с его мнением о стремлении Израиля установить полный контроль над всем Ближним Востоком.

По словам Карлсона, Израиль стремится вытеснить США из региона и ослабить богатые страны Персидского залива.

В последние месяцы Такер Карлсон усилил свою критику Израиля и внешней политики США на Ближнем Востоке.

ВАШИНГТОН, 23 июл – РИА Новости. Американский журналист Такер Карлсон заявил, что президент США Дональд Трамп согласился с его мнением о стремлении Израиля установить полный контроль над всем Ближним Востоком, вытеснив США из региона, а также ослабив богатые страны Персидского залива.

"Израиль хочет контролировать Ближний Восток и снова хочет, чтобы Иран был уничтожен в гражданской войне. Он хочет ослабления стран Персидского залива…, которые очень сильны благодаря своему огромному богатству, — и хочет, чтобы США ушли из региона. И я сказал ему об этом, а он ответил: "Я знаю", - заявил Такер Карлсон в эфире подкаста East Meets West с Ольгой Батаман и Тарой Рид.

В последние месяцы Карлсон значительно усилил свою критику Израиля, а также внешней политики США на Ближнем Востоке, назвав безоговорочную поддержку Израиля "вирусом разума". Журналист также обвинил Вашингтон в защите чужих границ и игнорировании интересов христиан в регионе.