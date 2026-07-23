Историк из Франции назвал Путина человеком исключительной интуиции

Краткий пересказ от РИА ИИ
- Французский историк Пьер Малиновски назвал президента России Владимира Путина человеком исключительной культуры и образованности.
- Малиновски отметил способность Путина мгновенно анализировать ситуацию и понимать, что за человек перед ним.
- Историк впервые увидел российского лидера на трибуне во время Парада в Москве в 2015 году.
МОСКВА, 23 июл - РИА Новости. Французский историк, президент Фонда развития русско-французских исторических инициатив Пьер Малиновски в беседе с РИА Новости назвал президента России Владимира Путина человеком, обладающим способностью мгновенно считывать окружающих людей и отличающимся исключительной культурой и образованностью.
Малиновски, проживающий в Москве с 2017 года, рассказал агентству, что несколько раз встречался с российским президентом.
"Это человек исключительной культуры и образования. Но главное - он способен за одну секунду проанализировать ситуацию. Он сразу понимает, что за человек перед ним, ему хватает для этого буквально пары секунд. Он мгновенно тебя считывает, словно рентгеном просвечивает", - поделился историк своими впечатлениями от встреч с Путиным.
Малиновски рассказал, что впервые увидел российского лидера на трибуне во время Парада в Москве, куда он был приглашен в 2015 году по случаю 70-летия Великой Победы, и эта встреча произвела на него большое впечатление.
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