Краткий пересказ от РИА ИИ На реке Исеть перевернулись пять лодок, один человек погиб.

Трое человек были унесены течением, двое несовершеннолетних и женщина в спасательных жилетах были спасены, мужчина без спасательных средств погиб.

Департамент туризма свердловского региона рекомендовал воздержаться от сплавов из-за паводка.

ЕКАТЕРИНБУРГ, 23 июл - РИА Новости. Пять лодок перевернулись на реке Исеть в районе Малой Кодинки, один человек погиб, сообщает пресс-служба управления ГО ЧС Каменска-Уральского.

"На реке Исеть произошло чрезвычайное происшествие, связанное с опрокидыванием пяти плавсредств, находящихся в индивидуальном пользовании. В результате происшествия трое человек оказались в воде и были унесены течением реки. Один из пострадавших, мужчина, не использующий средства индивидуальной защиты, погиб", - говорится в сообщении.

В пресс-службе напомнили, что при посадке в лодку необходимо в обязательном порядке одевать спасательный жилет, не превышать допустимую нагрузку плавсредства и соблюдать правила безопасности во время плавания.

В региональном ГУ МЧС рассказали РИА Новости, что сплав проходил на пяти надувных сапбордах, в результате опрокидывания которых в воде оказались четверо человек.

"Женщина и двое несовершеннолетних были в спасательных жилетах, благодаря чему течение их вынесло на берег, после чего они были спасены очевидцами. В медицинской помощи не нуждаются. Мужчина без спасательных средств выплыть сам не смог", - рассказали в ведомстве.

Поиски тела погибшего мужчины ведутся поисково-спасательным отрядом Свердловской области , обстоятельства произошедшего выясняют следственные органы, отметили в ГУ МЧС региона.