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На реке Исеть перевернулись пять лодок - РИА Новости, 23.07.2026
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13:59 23.07.2026 (обновлено: 14:19 23.07.2026)
На реке Исеть перевернулись пять лодок

На реке Исеть перевернулись пять лодок, один человек погиб

© РИА Новости / Владимир Астапкович | Перейти в медиабанкРека Исеть в Свердловской области
Река Исеть в Свердловской области - РИА Новости, 1920, 23.07.2026
© РИА Новости / Владимир Астапкович
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Река Исеть в Свердловской области. Архивное фото
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Краткий пересказ от РИА ИИ
  • На реке Исеть перевернулись пять лодок, один человек погиб.
  • Трое человек были унесены течением, двое несовершеннолетних и женщина в спасательных жилетах были спасены, мужчина без спасательных средств погиб.
  • Департамент туризма свердловского региона рекомендовал воздержаться от сплавов из-за паводка.
ЕКАТЕРИНБУРГ, 23 июл - РИА Новости. Пять лодок перевернулись на реке Исеть в районе Малой Кодинки, один человек погиб, сообщает пресс-служба управления ГО ЧС Каменска-Уральского.
"На реке Исеть произошло чрезвычайное происшествие, связанное с опрокидыванием пяти плавсредств, находящихся в индивидуальном пользовании. В результате происшествия трое человек оказались в воде и были унесены течением реки. Один из пострадавших, мужчина, не использующий средства индивидуальной защиты, погиб", - говорится в сообщении.
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В пресс-службе напомнили, что при посадке в лодку необходимо в обязательном порядке одевать спасательный жилет, не превышать допустимую нагрузку плавсредства и соблюдать правила безопасности во время плавания.
В региональном ГУ МЧС рассказали РИА Новости, что сплав проходил на пяти надувных сапбордах, в результате опрокидывания которых в воде оказались четверо человек.
"Женщина и двое несовершеннолетних были в спасательных жилетах, благодаря чему течение их вынесло на берег, после чего они были спасены очевидцами. В медицинской помощи не нуждаются. Мужчина без спасательных средств выплыть сам не смог", - рассказали в ведомстве.
Поиски тела погибшего мужчины ведутся поисково-спасательным отрядом Свердловской области, обстоятельства произошедшего выясняют следственные органы, отметили в ГУ МЧС региона.
В начале июля департамент туризма свердловского региона рекомендовал воздержаться от сплавов из-за паводка.
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