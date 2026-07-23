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Иран пока не готов к заключению мира с США, считает Трамп - РИА Новости, 23.07.2026
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22:03 23.07.2026
Иран пока не готов к заключению мира с США, считает Трамп

Трамп: Иран пока не готов к заключению мира с США

© AP Photo / Susan WalshПрезидент США Дональд Трамп
Президент США Дональд Трамп - РИА Новости, 1920, 23.07.2026
© AP Photo / Susan Walsh
Президент США Дональд Трамп. Архивное фото
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Краткий пересказ от РИА ИИ
  • Трамп считает, что Иран пока не готов к заключению мира с США.
  • Центральное командование ВС США утверждало, что атаки на Иран были ответом на действия Ирана против коммерческих судов в Ормузском проливе.
ВАШИНГТОН, 23 июл - РИА Новости. Иран пока что не готов к заключению мира с США, считает американский президент Дональд Трамп.
"Они хотели бы что-то предпринять, но я говорю, что они пока не готовы", - сказал американский президент в ходе выступления в Вашингтоне.
Трамп 8 июля заявил, что прекращение огня с Ираном, достигнутое в ночь на 18 июня, более не действует. Американские военные с 8 июля провели несколько серий атак на Иран. Центральное командование ВС США утверждало, что это было сделано якобы в ответ на действия Ирана против коммерческих судов, которые пересекали Ормузский пролив. Иранские военные ответили ударами по базам США в ряде стран Ближнего Востока. Тегеран также обвинил Вашингтон в нарушении меморандума о прекращении боевых действий.
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