КСИР сообщил об уничтожении подразделения радиоэлектронной борьбы армии США

"Сегодня утром бойцы КСИР в рамках 26-й волны операции "Победа 2" в ходе комбинированных атак уничтожили американское специальное подразделение радиоэлектронной борьбы на базе Аль-Удейри и, нанеся удар по санаторию подразделения, убили и ранили несколько солдат", - говорится в заявлении, опубликованном пресс-службой.