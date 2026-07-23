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КСИР сообщил об уничтожении подразделения радиоэлектронной борьбы армии США - РИА Новости, 23.07.2026
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17:29 23.07.2026
КСИР сообщил об уничтожении подразделения радиоэлектронной борьбы армии США

КСИР сообщил об уничтожении подразделения радиоэлектронной борьбы США в Кувейте

© AP Photo / Iranian ArmyИранские военные на побережье Ормузского пролива
Иранские военные на побережье Ормузского пролива - РИА Новости, 1920, 23.07.2026
© AP Photo / Iranian Army
Иранские военные на побережье Ормузского пролива. Архивное фото
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Краткий пересказ от РИА ИИ
  • КСИР сообщил об уничтожении спецподразделения радиоэлектронной борьбы армии США на базе Аль-Удейри в Кувейте.
  • Также ударам подверглась диспетчерская вышка.
ТЕГЕРАН, 23 июл - РИА Новости. Корпус стражей исламской революции (КСИР, подразделения ВС Ирана) в рамках комбинированного удара уничтожил спецподразделение радиоэлектронной борьбы армии США на базе Аль-Удейри в Кувейте, сообщает пресс-служба КСИР.
"Сегодня утром бойцы КСИР в рамках 26-й волны операции "Победа 2" в ходе комбинированных атак уничтожили американское специальное подразделение радиоэлектронной борьбы на базе Аль-Удейри и, нанеся удар по санаторию подразделения, убили и ранили несколько солдат", - говорится в заявлении, опубликованном пресс-службой.
По информации КСИР, иранские военные также атаковали диспетчерскую вышку базы Аль-Удейри, ей был нанесен ущерб.
Президент США Дональд Трамп 8 июля заявил, что прекращение огня, достигнутое с Ираном в ночь на 18 июня, более не действует. Американские военные с 8 июля провели несколько серий атак на Иран. Центральное командование ВС США утверждало, что это было сделано якобы в ответ на действия Ирана против коммерческих судов, которые пересекали Ормузский пролив. Иранские военные ответили ударами по базам США в ряде стран Ближнего Востока. Тегеран также обвинил Вашингтон в нарушении меморандума о прекращении боевых действий.
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