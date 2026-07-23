В Иране из-за ударов США погиб военный, пишут СМИ

Краткий пересказ от РИА ИИ
- В результате ударов США по юго-западу Ирана погиб военнослужащий Амир Мохаммад Салеми.
ТЕГЕРАН, 23 июл - РИА Новости. Иранский военный погиб в результате ударов США по юго-западу Ирана, передает агентство Tasnim.
Президент США Дональд Трамп 8 июля заявил, что прекращение огня, достигнутое с Ираном в ночь на 18 июня, более не действует. Американские военные с 8 июля провели несколько серий атак на Иран. Центральное командование ВС США утверждало, что это было сделано якобы в ответ на действия Ирана против коммерческих судов, которые пересекали Ормузский пролив. Иранские военные ответили ударами по базам США в ряде стран Ближнего Востока. Тегеран также обвинил Вашингтон в нарушении меморандума о прекращении боевых действий.