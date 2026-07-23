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В Иране из-за ударов США погиб военный, пишут СМИ - РИА Новости, 23.07.2026
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17:02 23.07.2026
В Иране из-за ударов США погиб военный, пишут СМИ

Tasnim: из-за ударов США по юго-западу Ирана погиб военный

© REUTERS / U.S. Central CommandАмериканские военные наносят удар по Ирану
Американские военные наносят удар по Ирану - РИА Новости, 1920, 23.07.2026
© REUTERS / U.S. Central Command
Американские военные наносят удар по Ирану. Архивное фото
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Краткий пересказ от РИА ИИ
  • В результате ударов США по юго-западу Ирана погиб военнослужащий Амир Мохаммад Салеми.
ТЕГЕРАН, 23 июл - РИА Новости. Иранский военный погиб в результате ударов США по юго-западу Ирана, передает агентство Tasnim.
"Военнослужащий Амир Мохаммад Салеми погиб минувшей ночью в результате авиаударов США по Шаламче (район иранского погранперехода на границе с Ираком - ред.)", - говорится в сообщении.
Президент США Дональд Трамп 8 июля заявил, что прекращение огня, достигнутое с Ираном в ночь на 18 июня, более не действует. Американские военные с 8 июля провели несколько серий атак на Иран. Центральное командование ВС США утверждало, что это было сделано якобы в ответ на действия Ирана против коммерческих судов, которые пересекали Ормузский пролив. Иранские военные ответили ударами по базам США в ряде стран Ближнего Востока. Тегеран также обвинил Вашингтон в нарушении меморандума о прекращении боевых действий.
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