Иран предупредил Лондон о последствиях решения предоставить базы ВВС США

Краткий пересказ от РИА ИИ
- Министерство иностранных дел Ирана заявило, что Лондон будет ответственен за последствия, если продолжит предоставлять свои базы для нанесения ударов по Ирану.
- МИД Ирана осудил решение Великобритании, заявив, что оно нарушает устав ООН.
ТЕГЕРАН, 23 июл - РИА Новости. Тегеран предупреждает Лондон о последствиях решения предоставить базы самолетам США для нанесения ударов по Ирану, заявило министерство иностранных дел Ирана.
Агентство Блумберг во вторник передавало, что новый премьер-министр Великобритании Энди Бернем разрешил США продолжить использовать британские авиабазы для нанесения так называемых "оборонительных" ударов по Ирану.
"Иран решительно настроен защищать национальный суверенитет, территориальную целостность и национальные интересы и безопасность перед лицом агрессии и любая сторона, которая каким-либо образом станет соучастником военной агрессии против Ирана, будет ответственна за последствия своего решения",- говорится в заявлении ведомства.
МИД Ирана осудил решение Великобритании предоставить свои базы для самолетов США, заявив, что оно нарушает устав ООН.
Президент США Дональд Трамп 8 июля заявил, что прекращение огня, достигнутое с Ираном в ночь на 18 июня, более не действует. Американские военные с 8 июля провели несколько серий атак на Иран. Центральное командование ВС США утверждало, что это было сделано якобы в ответ на действия Ирана против коммерческих судов, которые пересекали Ормузский пролив. Иранские военные ответили ударами по базам США в ряде стран Ближнего Востока. Тегеран также обвинил Вашингтон в нарушении меморандума о прекращении боевых действий.