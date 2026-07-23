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Иран предупредил Лондон о последствиях решения предоставить базы ВВС США - РИА Новости, 23.07.2026
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16:58 23.07.2026
Иран предупредил Лондон о последствиях решения предоставить базы ВВС США

МИД Ирана предупредил Лондон о последствиях решения предоставить свои базы США

© AP Photo / Vahid SalemiИранский флаг на площади Азади в Тегеране
Иранский флаг на площади Азади в Тегеране - РИА Новости, 1920, 23.07.2026
© AP Photo / Vahid Salemi
Иранский флаг на площади Азади в Тегеране. Архивное фото
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Краткий пересказ от РИА ИИ
  • Министерство иностранных дел Ирана заявило, что Лондон будет ответственен за последствия, если продолжит предоставлять свои базы для нанесения ударов по Ирану.
  • МИД Ирана осудил решение Великобритании, заявив, что оно нарушает устав ООН.
ТЕГЕРАН, 23 июл - РИА Новости. Тегеран предупреждает Лондон о последствиях решения предоставить базы самолетам США для нанесения ударов по Ирану, заявило министерство иностранных дел Ирана.
Агентство Блумберг во вторник передавало, что новый премьер-министр Великобритании Энди Бернем разрешил США продолжить использовать британские авиабазы для нанесения так называемых "оборонительных" ударов по Ирану.
Президент США Дональд Трамп - РИА Новости, 1920, 23.07.2026
Иран понесет ответственность в случае атак хуситов на суда, заявил Трамп
Вчера, 15:28
"Иран решительно настроен защищать национальный суверенитет, территориальную целостность и национальные интересы и безопасность перед лицом агрессии и любая сторона, которая каким-либо образом станет соучастником военной агрессии против Ирана, будет ответственна за последствия своего решения",- говорится в заявлении ведомства.
МИД Ирана осудил решение Великобритании предоставить свои базы для самолетов США, заявив, что оно нарушает устав ООН.
Президент США Дональд Трамп 8 июля заявил, что прекращение огня, достигнутое с Ираном в ночь на 18 июня, более не действует. Американские военные с 8 июля провели несколько серий атак на Иран. Центральное командование ВС США утверждало, что это было сделано якобы в ответ на действия Ирана против коммерческих судов, которые пересекали Ормузский пролив. Иранские военные ответили ударами по базам США в ряде стран Ближнего Востока. Тегеран также обвинил Вашингтон в нарушении меморандума о прекращении боевых действий.
Госсекретарь США Марко Рубио во время встречи министров иностранных дел АСЕАН. 22 июля 2026 - РИА Новости, 1920, 22.07.2026
Рубио обвинил Иран в отсутствии серьезного настроя на переговоры
22 июля, 04:55
 
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