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КСИР подтвердил, что США применили бомбардировщики B-1 - РИА Новости, 23.07.2026
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16:46 23.07.2026 (обновлено: 17:12 23.07.2026)
КСИР подтвердил, что США применили бомбардировщики B-1

КСИР подтвердил, что США использовали бомбардировщики B-1 для ударов по Ирану

© AP Photo / Ryan MurphyФлаг США виден сквозь флаг Ирана
Флаг США виден сквозь флаг Ирана - РИА Новости, 1920, 23.07.2026
© AP Photo / Ryan Murphy
Флаг США виден сквозь флаг Ирана. Архивное фото
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Краткий пересказ от РИА ИИ
  • Корпус стражей исламской революции Ирана сообщил об использовании США бомбардировщиков B-1 для ударов по Ирану.
  • Американские военные впервые с момента возобновления боевых действий между США и Ираном задействовали дальний бомбардировщик B-1.
  • Корпус стражей исламской революции заявил, что любая база, которая используется для атак на Иран, является законной целью для Тегерана.
ТЕГЕРАН, 23 июл - РИА Новости. Корпус стражей исламской революции (КСИР, подразделения ВС) Ирана сообщил об использовании США бомбардировщиков B-1 для ударов по Ирану, заявив, что они взлетали с британской авиабазы, что делает ее законной целью для Тегерана.
Портал Axios со ссылкой на американских чиновников сообщал, что американские военные впервые с момента возобновления боевых действий между США и Ираном задействовали дальний бомбардировщик B-1 для нанесения ударов по объектам иранского Корпуса стражей исламской революции (КСИР).
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"Армия американского агрессора в ходе своей агрессии после официального возобновления войны использовала крылатые ракеты, запускавшиеся с судов в Индийском океане. Израсходовав запасы упомянутых ракет, вчера они перешли к использованию самолетов B-1, вылетевших с авиабазы Фэрфорд в Великобритании", - говорится в заявлении, опубликованном пресс-службой КСИР.
Корпус стражей в этой связи заявил, что любая база, которая используется для атак на Иран, является законной целью для Тегерана.
Президент США Дональд Трамп 8 июля заявил, что прекращение огня, достигнутое с Ираном в ночь на 18 июня, более не действует. Американские военные с 8 июля провели несколько серий атак на Иран. Центральное командование ВС США утверждало, что это было сделано якобы в ответ на действия Ирана против коммерческих судов, которые пересекали Ормузский пролив. Иранские военные ответили ударами по базам США в ряде стран Ближнего Востока. Тегеран также обвинил Вашингтон в нарушении меморандума о прекращении боевых действий.
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