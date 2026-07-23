КСИР подтвердил, что США применили бомбардировщики B-1

Краткий пересказ от РИА ИИ
- Корпус стражей исламской революции Ирана сообщил об использовании США бомбардировщиков B-1 для ударов по Ирану.
- Американские военные впервые с момента возобновления боевых действий между США и Ираном задействовали дальний бомбардировщик B-1.
- Корпус стражей исламской революции заявил, что любая база, которая используется для атак на Иран, является законной целью для Тегерана.
ТЕГЕРАН, 23 июл - РИА Новости. Корпус стражей исламской революции (КСИР, подразделения ВС) Ирана сообщил об использовании США бомбардировщиков B-1 для ударов по Ирану, заявив, что они взлетали с британской авиабазы, что делает ее законной целью для Тегерана.
"Армия американского агрессора в ходе своей агрессии после официального возобновления войны использовала крылатые ракеты, запускавшиеся с судов в Индийском океане. Израсходовав запасы упомянутых ракет, вчера они перешли к использованию самолетов B-1, вылетевших с авиабазы Фэрфорд в Великобритании", - говорится в заявлении, опубликованном пресс-службой КСИР.
Корпус стражей в этой связи заявил, что любая база, которая используется для атак на Иран, является законной целью для Тегерана.
Президент США Дональд Трамп 8 июля заявил, что прекращение огня, достигнутое с Ираном в ночь на 18 июня, более не действует. Американские военные с 8 июля провели несколько серий атак на Иран. Центральное командование ВС США утверждало, что это было сделано якобы в ответ на действия Ирана против коммерческих судов, которые пересекали Ормузский пролив. Иранские военные ответили ударами по базам США в ряде стран Ближнего Востока. Тегеран также обвинил Вашингтон в нарушении меморандума о прекращении боевых действий.