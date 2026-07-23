КСИР подтвердил, что США применили бомбардировщики B-1

Краткий пересказ от РИА ИИ Корпус стражей исламской революции Ирана сообщил об использовании США бомбардировщиков B-1 для ударов по Ирану.

Американские военные впервые с момента возобновления боевых действий между США и Ираном задействовали дальний бомбардировщик B-1.

Корпус стражей исламской революции заявил, что любая база, которая используется для атак на Иран, является законной целью для Тегерана.

ТЕГЕРАН, 23 июл - РИА Новости. Корпус стражей исламской революции (КСИР, подразделения ВС) Ирана сообщил об использовании США бомбардировщиков B-1 для ударов по Ирану, заявив, что они взлетали с британской авиабазы, что делает ее законной целью для Тегерана.

Портал Axios со ссылкой на американских чиновников сообщал, что американские военные впервые с момента возобновления боевых действий между США Ираном задействовали дальний бомбардировщик B-1 для нанесения ударов по объектам иранского Корпуса стражей исламской революции (КСИР).

"Армия американского агрессора в ходе своей агрессии после официального возобновления войны использовала крылатые ракеты, запускавшиеся с судов в Индийском океане. Израсходовав запасы упомянутых ракет, вчера они перешли к использованию самолетов B-1, вылетевших с авиабазы Фэрфорд в Великобритании", - говорится в заявлении, опубликованном пресс-службой КСИР.

Корпус стражей в этой связи заявил, что любая база, которая используется для атак на Иран, является законной целью для Тегерана.