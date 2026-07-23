В Кремле не стали комментировать сообщения СМИ о помощи Ирану

Краткий пересказ от РИА ИИ
- Песков не стал комментировать сообщения СМИ о том, что Россия якобы помогает Ирану в ударах по объектам США.
МОСКВА, 23 июл - РИА Новости. Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков не стал комментировать сообщения СМИ о подозрениях американской разведки, что Россия якобы оказывала помощь Ирану в нанесении ударов по объектам США.
Тегеран и Вашингтон в ночь на 18 июня подписали меморандум, который предполагает завершение начавшегося 28 февраля конфликта. Однако американские военные с 8 июля провели несколько серий атак на Иран. Центральное командование ВС США утверждало, что это было сделано якобы в ответ на действия Ирана против коммерческих судов, которые пересекали Ормузский пролив.
Иранские военные ответили ударами по базам США в ряде стран Ближнего Востока. Тегеран также обвинил Вашингтон в нарушении меморандума о прекращении боевых действий. Президент США заявил, что прекращение огня более не действует.