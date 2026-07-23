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Рубио прокомментировал возможную эскалацию конфликта с Ираном - РИА Новости, 23.07.2026
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11:30 23.07.2026 (обновлено: 11:37 23.07.2026)
Рубио прокомментировал возможную эскалацию конфликта с Ираном

Рубио заявил, что решение по эскалации конфликта с Ираном примет Трамп

© REUTERS / Brendan SmialowskiГоссекретарь США Марко Рубио
Госсекретарь США Марко Рубио - РИА Новости, 1920, 23.07.2026
© REUTERS / Brendan Smialowski
Госсекретарь США Марко Рубио. Архивное фото
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Краткий пересказ от РИА ИИ
  • Марко Рубио заявил, что решение об эскалации конфликта с Ираном примет президент США Дональд Трамп.
  • Госсекретарь США заявил, что Иран "заплатит высокую цену" и "они и так платят за это каждую ночь".
ВАШИНГТОН, 23 июл - РИА Новости. Госсекретарь США Марко Рубио, отвечая на вопрос о возможной эскалации конфликта с Ираном в ближайшие дни, заявил, что это решение примет президент США Дональд Трамп.
"Это решение должен принять президент (Дональд Трамп - ред.). Они (Иран - ред.) заплатят высокую цену. Они и так платят за это каждую ночь", - сказал он журналистам в Маниле.
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Источник: армия Ирана готова к наземному вторжению США
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