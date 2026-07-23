Рубио прокомментировал возможную эскалацию конфликта с Ираном

Краткий пересказ от РИА ИИ
- Марко Рубио заявил, что решение об эскалации конфликта с Ираном примет президент США Дональд Трамп.
- Госсекретарь США заявил, что Иран "заплатит высокую цену" и "они и так платят за это каждую ночь".
ВАШИНГТОН, 23 июл - РИА Новости. Госсекретарь США Марко Рубио, отвечая на вопрос о возможной эскалации конфликта с Ираном в ближайшие дни, заявил, что это решение примет президент США Дональд Трамп.
"Это решение должен принять президент (Дональд Трамп - ред.). Они (Иран - ред.) заплатят высокую цену. Они и так платят за это каждую ночь", - сказал он журналистам в Маниле.