Иран заявил об уничтожении радара комплекса THAAD в Иордании

Краткий пересказ от РИА ИИ
- Вооруженные силы Ирана заявили об уничтожении радара комплекса ПРО THAAD и системы ПВО Patriot.
- Уничтожение произошло на базе США в Иордании, сообщила гостелерадиокомпания IRIB.
МОСКВА, 23 июл - РИА Новости. Вооруженные силы Ирана заявили об уничтожении радара комплекса ПРО THAAD, системы ПВО Patriot на базе США в Иордании, сообщила гостелерадиокомпания IRIB.
"На базе США в Иордании были уничтожены радар комплекса ПРО THAAD, система ПВО Patriot, радар C-RAM, топливные резервуары, крупный склад вертолетного оборудования и ангар для ремонта и технического обслуживания вертолетов", - говорится в сообщении IRIB в соцсети Х со ссылкой на заявление армии Ирана.
Президент США Дональд Трамп 8 июля заявил, что прекращение огня, достигнутое с Ираном в ночь на 18 июня, более не действует. Американские военные с 8 июля провели несколько серий атак на Иран. Центральное командование ВС США утверждало, что это было сделано якобы в ответ на действия Ирана против коммерческих судов, которые пересекали Ормузский пролив.
Иранские военные ответили ударами по базам США в ряде стран Ближнего Востока. Тегеран также обвинил Вашингтон в нарушении меморандума о прекращении боевых действий.