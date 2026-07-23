Рейтинг@Mail.ru
Иран заявил об уничтожении радара комплекса THAAD в Иордании - РИА Новости, 23.07.2026
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
09:51 23.07.2026 (обновлено: 10:10 23.07.2026)
Иран заявил об уничтожении радара комплекса THAAD в Иордании

Иран заявил об уничтожении радара комплекса THAAD на базе США в Иордании

© REUTERS / Alkis KonstantinidisИранский флаг
Иранский флаг - РИА Новости, 1920, 23.07.2026
© REUTERS / Alkis Konstantinidis
Иранский флаг. Архивное фото
Читать ria.ru в
ДзенМАКСTelegram
Краткий пересказ от РИА ИИ
  • Вооруженные силы Ирана заявили об уничтожении радара комплекса ПРО THAAD и системы ПВО Patriot.
  • Уничтожение произошло на базе США в Иордании, сообщила гостелерадиокомпания IRIB.
МОСКВА, 23 июл - РИА Новости. Вооруженные силы Ирана заявили об уничтожении радара комплекса ПРО THAAD, системы ПВО Patriot на базе США в Иордании, сообщила гостелерадиокомпания IRIB.
"На базе США в Иордании были уничтожены радар комплекса ПРО THAAD, система ПВО Patriot, радар C-RAM, топливные резервуары, крупный склад вертолетного оборудования и ангар для ремонта и технического обслуживания вертолетов", - говорится в сообщении IRIB в соцсети Х со ссылкой на заявление армии Ирана.
Президент США Дональд Трамп 8 июля заявил, что прекращение огня, достигнутое с Ираном в ночь на 18 июня, более не действует. Американские военные с 8 июля провели несколько серий атак на Иран. Центральное командование ВС США утверждало, что это было сделано якобы в ответ на действия Ирана против коммерческих судов, которые пересекали Ормузский пролив.
Иранские военные ответили ударами по базам США в ряде стран Ближнего Востока. Тегеран также обвинил Вашингтон в нарушении меморандума о прекращении боевых действий.
Стратегический бомбардировщик ВВС США B-1 Lancer - РИА Новости, 1920, 23.07.2026
СМИ: США применили стратегический бомбардировщик B-1 против Ирана
Вчера, 07:09
 
В миреИранИорданияСШАВоенная операция США и Израиля против Ирана
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Полезное
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2026 МИА «Россия сегодня»
Вакансии
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы воспользуйтесь формой обратной связи
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала