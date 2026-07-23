НАТО могут попытаться втянуть в войну с Ираном, считает турецкий полковник

Краткий пересказ от РИА ИИ Бывший военный атташе Турции, полковник ВВС в отставке Ихсан Сефа считает, что Иран не станет наносить ракетный удар по государству-члену НАТО.

США и Израиль могут попытаться втянуть НАТО в конфликт с помощью провокации "под чужим флагом", заявил Ихсан Сефа.

Соучастие НАТО в агрессии против Ирана является грубейшим нарушением международного права и основных принципов устава ООН, заявил официальный представитель иранского МИД Исмаил Багаи.

АНКАРА, 23 июл – РИА Новости. Иран не станет наносить ракетный удар по государству-члену НАТО, однако США и Израиль могут попытаться втянуть альянс в конфликт с помощью провокации "под чужим флагом", такое мнение в комментарии РИА Новости выразил бывший военный атташе Турции, полковник ВВС в отставке Ихсан Сефа.

Соучастие НАТО в агрессии против Ирана является грубейшим нарушением международного права и основных принципов устава ООН, заявил в конце июня официальный представитель иранского МИД Исмаил Багаи.

"Иран не нанесет ракетный удар по стране-члену НАТО и не пойдет на атаку, которая поставит его в прямое противостояние с альянсом. Однако США и Израиль, оказавшиеся в тупике, могут попытаться втянуть НАТО в эту войну, организовав провокацию с использованием одной или нескольких ракет по принципу операции "под чужим флагом" против Турции, Болгарии или Греции", - сказал собеседник агентства.

По словам аналитика, Тегеран осознает последствия возможного нападения на государство Североатлантического альянса и потому не заинтересован в подобной эскалации.

При этом Сефа считает, что риск искусственных провокаций сохраняется, поскольку, по его мнению, некоторые участники конфликта могут быть заинтересованы в расширении масштабов противостояния и вовлечении в него НАТО.