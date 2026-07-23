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НАТО могут попытаться втянуть в войну с Ираном, считает турецкий полковник - РИА Новости, 23.07.2026
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08:37 23.07.2026
НАТО могут попытаться втянуть в войну с Ираном, считает турецкий полковник

Полковник Сефа: США и Израиль могут попытаться втянуть НАТО в конфликт с Ираном

© AP Photo / Virginia MayoЗдание штаб-квартиры НАТО в Брюсселе
Здание штаб-квартиры НАТО в Брюсселе - РИА Новости, 1920, 23.07.2026
© AP Photo / Virginia Mayo
Здание штаб-квартиры НАТО в Брюсселе. Архивное фото
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Краткий пересказ от РИА ИИ
  • Бывший военный атташе Турции, полковник ВВС в отставке Ихсан Сефа считает, что Иран не станет наносить ракетный удар по государству-члену НАТО.
  • США и Израиль могут попытаться втянуть НАТО в конфликт с помощью провокации "под чужим флагом", заявил Ихсан Сефа.
  • Соучастие НАТО в агрессии против Ирана является грубейшим нарушением международного права и основных принципов устава ООН, заявил официальный представитель иранского МИД Исмаил Багаи.
АНКАРА, 23 июл – РИА Новости. Иран не станет наносить ракетный удар по государству-члену НАТО, однако США и Израиль могут попытаться втянуть альянс в конфликт с помощью провокации "под чужим флагом", такое мнение в комментарии РИА Новости выразил бывший военный атташе Турции, полковник ВВС в отставке Ихсан Сефа.
Соучастие НАТО в агрессии против Ирана является грубейшим нарушением международного права и основных принципов устава ООН, заявил в конце июня официальный представитель иранского МИД Исмаил Багаи.
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"Иран не нанесет ракетный удар по стране-члену НАТО и не пойдет на атаку, которая поставит его в прямое противостояние с альянсом. Однако США и Израиль, оказавшиеся в тупике, могут попытаться втянуть НАТО в эту войну, организовав провокацию с использованием одной или нескольких ракет по принципу операции "под чужим флагом" против Турции, Болгарии или Греции", - сказал собеседник агентства.
По словам аналитика, Тегеран осознает последствия возможного нападения на государство Североатлантического альянса и потому не заинтересован в подобной эскалации.
При этом Сефа считает, что риск искусственных провокаций сохраняется, поскольку, по его мнению, некоторые участники конфликта могут быть заинтересованы в расширении масштабов противостояния и вовлечении в него НАТО.
Президент США Дональд Трамп 8 июля заявил, что прекращение огня, достигнутое с Ираном в ночь на 18 июня, более не действует. Американские военные с 8 июля провели несколько серий атак на Иран. Центральное командование ВС США утверждало, что это было сделано якобы в ответ на действия Ирана против коммерческих судов, которые пересекали Ормузский пролив. Иранские военные ответили ударами по базам США в ряде стран Ближнего Востока. Тегеран также обвинил Вашингтон в нарушении меморандума о прекращении боевых действий.
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В миреИранСШАИзраильДональд ТрампНАТОООНВоенная операция США и Израиля против Ирана
 
 
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