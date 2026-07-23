Краткий пересказ от РИА ИИ
- В провинции Бушер на юге Ирана был атакован военный объект.
- Атака на военный объект в Бушере произошла около четырех часов утра.
МОСКВА, 23 июл - РИА Новости. Военный объект был атакован в провинции Бушер на юге Ирана, передает агентство Fars со ссылкой на местные власти.
"Около четырех часов утра была совершена вторая атака на Бушер. В ходе второй атаки враг нанес удар по военному объекту", - говорится в сообщении агентства со ссылкой на заместителя губернатора провинции Эхсана Джаханияна.