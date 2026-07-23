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В провинции Бушер на юге Ирана был атакован военный объект - РИА Новости, 23.07.2026
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04:14 23.07.2026
В провинции Бушер на юге Ирана был атакован военный объект

Fars: в провинции Бушер на юге Ирана был атакован военный объект

© РИА Новости / Александр Вильф | Перейти в медиабанкФлаг Ирана
Флаг Ирана - РИА Новости, 1920, 23.07.2026
© РИА Новости / Александр Вильф
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Краткий пересказ от РИА ИИ
  • В провинции Бушер на юге Ирана был атакован военный объект.
  • Атака на военный объект в Бушере произошла около четырех часов утра.
МОСКВА, 23 июл - РИА Новости. Военный объект был атакован в провинции Бушер на юге Ирана, передает агентство Fars со ссылкой на местные власти.
"Около четырех часов утра была совершена вторая атака на Бушер. В ходе второй атаки враг нанес удар по военному объекту", - говорится в сообщении агентства со ссылкой на заместителя губернатора провинции Эхсана Джаханияна.
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